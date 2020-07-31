 

Бжания подтвердил готовность Абхазии открыть границу с Россией

31.07.2020, 23:08, Новости дня

Абхазия готова открыть границу с Россией, как только стороны примут совместное решение, сообщил президент Абхазии Аслан Бжания.

«Мы откроем границу на днях», – приводит его слова ТАСС.

Он заверил, что «это произойдет буквально в течение нескольких минут после того, как такое решение будет принято совместно с российской стороной».

Бжания при этом заявил, что «конкретную дату называть пока рано».

В оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса в РФ сообщили, что граница, как ожидается, будет открыта во второй половине дня 1 августа «после публикации распоряжения правительства». Сейчас «документ проходит процедуру оформления».

Напомним, в оперативном штабе сообщали, что Россия с 1 августа 2020 года возобновляет пассажирское сообщение с Абхазией. По оценке санитарно-эпидемиологической обстановки республика готова к принятию туристов.





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