Мнение: Письмо: “Довольно возрастная женщина”

31.07.2020, 23:00, Разное

При разборе прошлого письма мы выяснили в комментариях разницу между щедростью и сливом.

Теперь давайте выясним разницу между вложениями и подстройкой.

Здесь автор – не рапан, а рыба. Она старается развивать отношения с любовником так, чтобы максимально учитывать его интересы, но чувствует, что подстраивается снизу и теряет себя.

Это более тонкая ситуация по сравнению с прошлым письмом. Такого очевидного рапаньего слива со свистом здесь нет.

Но уход вниз и постепенное разрушение своей фигуры есть.

Разбирайте самостоятельно и акцентируйте на всех важных моментах.

skyketty

Здравствуйте, уважаемая Эволюция!

Огромное спасибо за Ваш блог. Активно читаю его несколько месяцев.

Прошу разбора моей ситуации.

Мне 45, замужем, с мужем двое детей-студентов. Отношения теплые хорошие. У меня нормальная внешность, хорошая работа, приличная зарплата, мы много путешествуем семьей, у нас есть любимая дача, кошка, разные совместные хобби: лыжи, велики, серфинг, теннис и т.д.

Параллельно у меня время от времени романы на стороне. Обычно это длительные отношения от нескольких месяцев до нескольких лет.

С В. все началось полтора года назад. Это был выездной корпоратив, на котором я очень много выпила, и в итоге мы переспали.

До этого ничего романтического между нами не было, приятельские отношения двух коллег. В. на 6 лет младше меня, женат, двое детей 6 и 10 лет. В браке счастлив, жену любит. Его ОЗ, очевидно, выше моей: у него повыше должность и зарплата. И он моложе. Внешне обычный, в общении приятный, эрудированный, разносторонний.

Ту пьяную ночь я помню очень смутно. Утром обнаружила себя одну в номере, очень болела голова. Из смутных обрывков воспоминаний поняла, что переспала с В. Было чувство неловкости и досады.

Утром В. написал, спрашивал, как я. Ответила, что не очень, а воспоминания вообще пугают.

«Значит, не надо вспоминать, – ответил он – пытаюсь позавтракать, приходи, тут есть шампанское».

Этот день мы с В. провели в небольшой компании коллег, ездили на горячие источники. Вчерашнее никак не обсуждали. Он был внимателен, заботлив в мелочах, а мне просто было хорошо с ним рядом.

Вечером был самолет, поменялись с коллегами, сели рядом. Всю дорогу болтали обо всем на свете, он держал меня за руку, и это было приятно.

Вернулись в Москву, и дальше сначала ничего не было. Первые пару недель кроме обоюдных улыбок, когда мы встречались взглядами в офисе, ничего и не вспомню.

Потом был поход небольшой компанией коллег в ресторан по поводу нового года, мы оба там были, шли туда вместе, сели рядом, а после В. предложил немного прогуляться. Шли, болтали, обнял меня, начали целоваться.

Я к этому времени навоображала уже себе всякого, хотелось какого-то развития происходящего. Сейчас понимаю, что мой голод был очень заметен. Тогда об этом даже не задумывалась.

В ту прогулку В. сказал мне: «На работе ты такая жесткая бизнес-леди, а при близком общении очень нежная и мягкая, так же не бывает!»

Потом был его день рождения, куда он позвал меня отметить небольшой компанией коллег. И тот же сценарий – после ДР гуляли и целовались.

В офисе было все больше взглядов и улыбок. И у меня было ощущение, что воздух сгущается и страсти накаляются. Возможно, это только у меня внутри накалялось.

Потом была общая командировка на три дня в другой город, в которую я пригласила В., потому что он нужен был мне для решения своих задач по работе, но, конечно, главная причина была – мне хотелось продолжить более близкое общение. Я Штурман и Паровоз. Тогда, в моменте, это казалось единственно возможной линией поведения. Сейчас за это неловко и стыдно. А В. скорее плыл по течению, с любопытством наблюдая, куда это все приведет.

В командировке, по моим ощущениям, было два сказочных вечера: прогулки по городу, ресторан, шампанское, секс в номере. На ночь он со мной ни разу не остался, что меня огорчило. Гораздо позже сказал о тех ночах, что его пугало происходящее, он не понимал, что с этим дальше делать. Видимо, пугал мой напор и моя прилипчивость.

Опыт измен у В. небольшой. Был давным-давно роман на работе с молоденькой девушкой еще до официальной женитьбы, но с женой уже жили вместе на тот момент. То есть он не бабник совсем и не ищет постоянного секса и тем более отношений на стороне.

А дальше были месяцы постепенного сближения. И в этом сближении, очевидно, я была паровозом. Сейчас, когда читаю Ваш блог, выглядит именно так. Тогда даже не задумывалась.

Я построила целый мир вокруг В.

Стоит мне только открыть глаза, я первым делом пишу «Доброе утро, Любимый!» и вижу или его «Доброе утро, Милая!» или еще в ночи написанные «Сладких снов. Люблю тебя».

Я собираюсь на работу и по дороге забираю В. на машине, едем вместе в офис. Целуемся в машине. Целуемся в лифте на парковке.

Через пару часов встречаемся и идем пить кофе. Еще часа через полтора идем обедать, из столовой поднимаемся пешком, много этажей, целуемся на пустой лестнице, говорим друг другу ласковые слова.

Потом еще разок чай или кофе. А после работы – пару раз в неделю идем на танцы. Мы начали вместе заниматься танцами с нуля около года назад. Ходим в группу, берем уроки для пары у преподавателя. (Вот тут, выше, это то самое «плохое «МЫ»»?

Мне сразу же хотелось, чтобы у нас было какое-то общее дело, что-то, что нас объединяет и доставляет обоим удовольствие. И когда В. сказал как-то, что давно мечтает начать танцевать и было бы классно найти школу, я эту школу быстро нашла, и вот мы занимаемся. Не скажу, что я так уж хочу именно танцевать. Для меня это просто возможность – быть вместе с ним. А В. скорее всего танцами разнообразит будни.

Похоже, в этой истории я паровоз или даже лошадь в короне. Я много думаю о том, какие шаги сделать, что придумать интересного для совместного времяпровождения.

Если не на танцы, то мы можем пойти вместе на концерт, в театр, на каток, покататься на вейкборде, полетать в аэродинамеческой трубе или просто поужинать в ресторане. Многие из этих идей – мои. Хотя В. тоже предлагает время от времени какие-то интересные вещи. Сходить на дегустацию сидров или пойти попробовать лучший Вителло Тоннато в городе.

Выходные и я, и он проводим с семьями. Но мы все время на связи, пишем друг другу, делимся всем на свете. Он любит готовить и фотографирует для меня блюда в процессе, растит на окне острые перцы и делится фото, как они растут.

Все это было до карантина.

Я счастлива от того, что В. есть в моей жизни. Счастлива и очень несчастна одновременно.

То, что происходит у меня внутри, будто совсем не соответствует той картине, которую я описала выше.

И дальше, похоже, будет мерзкая песня Попрошайки.

На самом деле, я прилипла. Ужасно, беспросветно, намертво. И я готова сожрать его. И я постоянно, 24 часа в сутки, в роли ждуна. Жду сообщений, жду наших встреч. Я в промежутках будто и не живу вовсе. За последний год я бросила занятия скрипкой (до этого 7 лет училась играть с нуля), бросила бег по утрам (год бегала каждый день), бросила учить иврит, бросила вегетарианство (полтора года не ела мясо). Все мои увлечения, вся моя активная жизнь постепенно потеряли для меня смысл и ценность. У меня будто не осталось ничего, что важно мне для себя самой. Осталось только важное для того, чтобы быть с В. И чем дальше, тем мне хуже.

Похоже, что у меня происходит постепенный спад одновременно в нескольких ресурсах. Но как же так? Ведь любовь должна давать энергию на все остальное. А у меня будто наоборот. Куча энергии будто в черную дыру уходит. В моменте это не видно. И кажется, что живу, как жила. Но если взглянуть назад, то тенденция видна очень четко. Понимая, что нельзя совсем терять себя, я еще долгое время заставляла себя играть на скрипке, бегать и готовить вегетарианские блюда. Но чем дальше, тем меньше от этого удовольствия, и в итоге все бросила.

Я понимаю, что вот такая прилипшая я никому не могу быть интересна и нужна. Да еще и бросившая все свои личные увлечения.

А у В. все хорошо. Он вполне спокоен, счастлив и всем доволен. Он постоянно пишет и говорит, что любит меня. Он тоже очень рад нашим встречам, но в промежутках он не умирает и не сходит с ума. Спокойно живет до следующей встречи. И если что-то не получается из спланированного, для него это не трагедия. Живем дальше. Вообще как-то написал: «Мне достаточно того, что ты есть. Это греет меня, и я могу спокойно жить до следующей встречи».

У него много спонтанности. Может вдруг в 8 утра поехать на такси черте куда в магазин за свежим осьминогом, потому что накануне я сказала, что интересно было бы приготовить такое вместе. Или вдруг привезет из другого города шелковое постельное белье и застелет им кровать, потому что за пару дней до этого мы болтали, и я сказала, что шелкового постельного белья у меня никогда не было (сейчас, в карантин, В. частенько бывает здесь один, семья в другом городе, и тогда я приезжаю к нему, мы готовим вместе что-нибудь интересное, болтаем, пьем шампанское, смотрим кино, занимаемся любовью).

А еще я смотрю на В. и не вижу у него ни одного бага. Он всегда в границах (понимаю, что это глупо и наивно звучит из уст человека, который тут недавно, а написать об этом все равно хочется). Он много дает и ни о чем не просит. У нас нет скандалов, наездов, разборок, терзаний друг друга. Он никогда не выясняет отношения и ничего не предъявляет. Я время от времени достаю решето и начинаю ныть, как я скучаю, как мне грустно без него, тут и без щипцов не обходится, видимо, с моей стороны. А он всегда очень спокойно отвечает. Может просто написать: Милая, я тебя очень люблю. Мы же скоро увидимся. Не грусти, пожалуйста. И все. Если я напишу что-то из серии «последнее время мне кажется, что из нашего общения ушла нежность» (простите, отвратительная рапанья фраза, но слов из песни не выкинешь), никогда не будет оправдываться и тут же эту нежность демонстрировать. Пришлет грустный смайл и промолчит.

Он не собирается уходить от жены и детей. Собственно, и я от мужа вряд ли уйду. За 25 лет брака много всего было. У меня дважды были серьезные отношения на стороне, но я ни разу не решилась уйти. Возможно, меня не так уж сильно и звали. И я завернулась в ЗВ, решив, что все это будет смена шила на мыло.

И в истории с В. мой ЗВ шепчет мне, что в качестве мужа В. мне и не нужен вовсе.

А еще я поняла, что внутри меня что-то копится мерзкое, липкое, и этому нет выхода.

Я все время сдерживаю себя и не выливаю на него все свои мысли и эмоции. Меня съедает изнутри ревность к его жене, обида, что у него все хорошо, досада, что его не напрягают наши разлуки и т.д. Я понимаю, что это отвратительные чувства по отношению к тому, кого ты любишь, кто тебе дорог. Но не получается не чувствовать.

Уважаемая Эволюция, я читаю Ваш блог и очень хочу найти путь к внутренней гармонии. Времени, конечно, еще слишком мало прошло, чтобы всему научиться и все освоить, но уже сейчас я понимаю, что увидеть свои баги для меня совсем не значит – их исправить. Скорее всего и вижу далеко не все.

Мне бы очень хотелось получать радость и энергию от отношений с В. Не ползать ниже плинтуса, не быть вечным ждуном и навязчивой прилипалой, а стать легкой, звонкой, приятной в общении. Убрать щипцы, убрать скалки. Только я не понимаю, как.

Благодаря Вашему блогу я попыталась посмотреть на ситуацию со стороны.

Я задумалась над тем, что В. – отдельный человек, вовсе не часть меня, у него свои мысли, чувства, желания. Вроде бы очевидная вещь, но в слиянии с В. мне начало казаться, что есть только «мы», ничего вокруг больше не существует. И он будто часть этого «мы», и у него все мысли и чувства так же, как и у меня, должны быть подчинены этому «мы».

Я четко увидела это и теперь стараюсь разделить границы. И вернуть себе локус контроля. Локус у меня вечно блуждает. Обычно он у В.

Я пытаюсь от него ничего не ждать. Я понимаю, что он волен поступать, как хочет, и это вне зоны моего контроля. Я смотрю на то, что он делает, чего не делает, и четко вижу – нет никакого «мы». Есть человек, живущий своей жизнью, в которой у меня есть небольшое место пятого приоритета.

Я пытаюсь снять корону. Увидеть, что я обычная, довольно возрастная женщина, весьма импульсивная и излишне эмоциональная.

Знаете, когда я все это делаю, моя безумная любовь вдруг будто начинает сдуваться. Огромная фигура В. уменьшается, становится обычной. И даже бывают моменты, когда я будто бы и не знаю, а что я так с ума-то схожу по нему?

Но мне страшно, уважаемая Эволюция, что это всего лишь ЗВ. И корона моя никуда не делась. И она жаждет крови. Потому что где-то глубоко живет надежда, что вот сейчас В. заметит, что я стала холоднее и спокойнее, и бросится все менять. Он, может, даже и бросится. Но это же все будет исключительно под моими щипцами. А как убрать щипцы? В моей ситуации щипцы – это буквально все. Молчать, реже писать, писать спокойнее – все это щипцы. А ходов я из своей ракушки рапана просто не вижу.

У меня не получается, уважаемая Эволюция. Столько знаний полезных, так все разжевано по сто раз на куче примеров, а своя ситуация по-прежнему кажется безвыходной. Таким, как я, может помочь разбор? Или все бесполезно? Знаю, что Вы не даете советы.

Буду очень признательна Вам и Вашим комментаторам за взгляд со стороны, если сочтете нужным.