В Следкоме Беларуси заявили, что наемники ЧВК “Вагнер” путаются в показаниях

31.07.2020, 22:31, Новости дня

Задержанные под Минском наемники российской частной военной компании “Вагнер” дают противоречивые показания. Об этом белорусскому телеканалу ОНТ рассказал руководитель следственной группы Александр Агафонов.

“Все задержанные допрошены с участием защитников. Их показания непоследовательны, а о целях нахождения в Беларуси – противоречивы. 11 человек намеревались лететь [из Беларуси] в Венесуэлу, 15 следовало в Турцию, два – на Кубу, один – в Сирию. один вообще не знал, куда летит. Три от дачи показаний отказались. Представляется сомнительным, что на одном рейсовом самолете можно совершить перелет в страны различных континентов”, – поделился своими подозрениями представитель Следкома.

Агафонов добавил, что у задержанных при были билеты на рейс в Стамбул, однако они проигнорировали вылет. “Как выяснило следствие, лететь туда они не намеревались”, – сказал он, заявив, что покупка билетов была частью подготовленного алиби.

О задержании 33 россиян, состоящих в ЧВК “Вагнер”, власти Беларуси сообщили 29 июля. Более 10 из них включены в список украинского сайта “Миротворец” как участники вооруженного конфликта на Донбассе на стороне пророссийских боевиков. В Совбезе Беларуси заявляли, что в отношении задержанных открыли уголовное дело по статье о подготовке терактов, позже сообщалось, что из подозревают в подготовке массовых беспорядков.

31 июля Офис генпрокурора Украины сообщил о подозрении в участии в террористической организации 28 задержанным в Беларуси наемникам и уведомил Минск о намерении просить об их экстрадиции.

Российский военный журналист Семен Пегов утверждает, что компания “Вагнер” намеревалась перебросить группу своих бойцов через Беларусь в Африку и белорусские власти знали об этом. “Радио Свобода” считает, что точкой назначения группы был Судан.

В Совбезе Беларуси заявили, что РФ не уведомляла о переброске сил ЧВК через Беларусь.