Луцкий террорист Кривош объявил голодовку – адвокат

31.07.2020, 22:31, Новости дня

Максим Кривош, который 21 июля захватил автобус с пассажирами в Луцке, объявил голодовку в следственном изоляторе. Об этом агентству “ВолиньPost” рассказал его адвокат Сергей Тиможинский.

По словам юриста, Кривош 30 июля заявил, что будет голодать, протестуя против условий содержания, в частности, против немотивированного, по его убеждению, применения наручников. Адвокат уверяет, что в первые три дня пребывания в СИЗО спецсредства не применяли. Теперь же наручники надевают каждый раз, когда выпускают Кривоша из камеры, то есть его удерживают уже как осужденного, а не как заключенного, сказал Тиможинский.

Также адвокат Кривоша утверждает, что его подзащитному не выдают сменной одежды, хотя она была среди изъятых при задержании вещей. Луцкий террорист стирает вещи в рукомойнике, заявил Тиможинский.

В пресс-службе прокуратуры Волынской области агентству сообщили, что прокуроры систематически посещали СИЗО и никаких жалоб от заключенного на режим или условия содержания не поступали.

Утром 21 июля в Луцке вооруженный гранатами и огнестрельным оружием Кривош захватил автобус, в котором находилось 13 человек. Он угрожал применить взрывчатку. Вечером террорист сдался после того, как президент Украины Владимир Зеленский выполнил одно из его условий.

СБУ начала уголовное производство по ст. 258 (теракт) Уголовного кодекса Украины. В Единый реестр досудебных расследований также внесены сведения о преступлениях, предусмотренных ч. 2 ст. 147 (захват заложников), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего).

23 июля Кривоша арестовали на 60 суток.