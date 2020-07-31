Первый заместитель министра МЧС России посетил место ликвидации разлива топлива для оценки проделанной работы

31.07.2020, 22:30, Разное

В Норильске продолжаются работы по очистке территории после того, как произошла протечка дизельного топлива из резервуарного парка ТЭЦ-3. Уде более двух месяцев рабочие ежедневно проделывают огромное количество работы для того, чтобы избежать наихудшего исхода событий.

Интернет-газета «Аргументы и факты – Красноярск» пояснила о том, что Александр Чуприян 30 июля отправился в место аварии, дабы проверить прогресс рабочей деятельности за июль месяц, пишет АиФ.

Уже можно отметить, что с территории было убрано примерно 190 тысяч тонн земли, загрязненной топливом. Помимо того, что грунт нужно убрать, его еще и нужно хранить в правильных условиях и закрытом пространстве.

Большой упор идет на чистку реки Амбарная. Еще в начале ликвидационных действий были установлены различные боны, которые не давали загрязнению распространяться. На сегодняшний день воду очищаются благодаря специальным приспособлениям, выкачивая нефтепродукт.

Александр Чуприн, увидев рабочий процесс, был приятно удивлен. Ведь работа стала неимоверно быстро продвигаться. Неужели ситуация начинает налаживаться?