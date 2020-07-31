Мнение: Украина требует выдать россиян, задержанных под Минском…

31.07.2020, 22:29, Разное

История с задержания в санатории под Минском группы из 32 мужчин-россиян заложила крутой вираж.

На официальном сайте Службы безопасности Украины появилось сообщение о необходимости экстрадировать задержанных на Украину.

Дословно: «Служба безопасности Украины убеждена, что боевики частной военной компании «Вагнер», которых 29 июля 2020 года задержали в Республике Беларусь, должны быть экстрадированы в Украину. СБУ выступает с соответствующей инициативой и через Офис Генпрокурора Украины, как это предусмотрено правовыми процедурами, обратиться с ходатайством относительно экстрадиции указанных лиц… Служба безопасности Украины собрала достаточно доказательств о военных преступлениях ЧВК «Вагнер» на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Все эти лица, как и кто-либо, принимавший участие в захвате украинских территорий и других военных преступлениях, должны предстать перед судом и получить наказание, предусмотренное законодательством Украины».

В четверг вечером уже и на сайте президента Украины появилось вот такое сообщение:

«…украинская сторона обратится к Республике Беларусь с ходатайством об экстрадиции боевиков российской частной военной компании «Вагнер», которых подозревают в совершении военных преступлений на Донбассе».

Остаюсь при своем мнении, которого никогда не менял, что россияне, поехавшие воевать на Донбасс, – это бандосы, поехавшие воевать на территорию суверенной Украины. А Украина имеет полное право привлекать бандосов к ответственности.

Продолжаем наблюдать…. За мутной историей, которая стала уже российско-беларусо-украинской.

На снимке: нашивка наемников, показанная в сюжете белорусского ТВ о задержании россиян под Минском. Скриншот отсюда