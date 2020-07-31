 

Армения обвинила Азербайджан в подготовке эскалации на границе

31.07.2020, 21:48, Новости дня

Власти Азербайджана заранее подготовили эскалацию конфликта на границе, сообщил СК Армении.

СК Армении возбудил 37 уголовных дел «по фактам совершения ВС Азербайджана ряда международных преступлений в период с 12 по 22 июля». Сообщается, что на основе «собранных доказательствах» ведомство «пришло к выводу», что эскалация стала «результатом заблаговременной, тщательной военной, политической и пропагандистской подготовки, спланированной, организованной и санкционированной непосредственно высшим политическим и военным руководством Азербайджана», передает РИА «Новости».

СК сообщил, что принял во внимание объем, характер, тактико-технические характеристики и места расположения средств огневого поражения, тщательность отбора целей, количество личного состава, вовлечение высокопоставленных военных и «масштабы игнорирования норм международного гуманитарного права» Азербайджаном.

Указывается, что глава ведомства Гайк Григорян опубликовал две научные статьи на соответствующую тему. Это сделано для привлечения внимания международного сообщества. Статьи опубликованы на русском и английском языках.

Напомним, эскалация конфликта на границе Азербайджана и Армении началась 12 июля. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что вызвало разморозку армяно-азербайджанского противостояния.





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