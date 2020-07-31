Личное: Виновата сама

31.07.2020, 21:30, Разное

Глупая Ксюша Бородина опять лицемерит. На днях она высказалась о женщинах, страдающих и погибающих от побоев.

Я читаю новости каждый день и просто прибываю в ужасе… Огромное количество убийств женщин на почве ревности, когда уже на эти просьбы , на эти жалобы будет хоть какая-то реакция?! Почему всерьёз угрозы и травля не воспринимаются?! Женщины пишут заявления и это все не работает, до тех пор, пока твоё расчленённое тело в пакете на найдут!!!



Фото: Антенна-Телесемь, 78.ru

«Почему? Когда?!» — вопрошает Ксения и параллельно с этим появляется на обложке журнала «Антенна-Телесемь» с дичайшим, на мой взгляд, заявлением.

На фото слева — обложечная Ксюша виноватит женщин за то, что те посмели располнеть после родов, а, стало быть, заслуживают быть брошенными мужьями.

На фото справа — пакет с частями тела Любы Тихоновой. Муж убил Любу топором, после чего расчленил её тело и выбросил в окно.

Ксения возмущается: «Доколе?!»

У меня готов для неё ответ.

До тех пока всякие «бородули» и «тодоренки» будут задавать вам и задаваться сами вопросом: «А что ты сделала, чтобы тебя не били?» До тех пор, пока они будут виноватить себя и других женщин, ставя на божничку мужиков.

У меня нет сомнений в том, что Бородина невротично цепляется за штаны своего неудачника Омара. Я думаю, что относится он к ней плохо. На меня муж Бородиной, в принципе, производит впечатление недалёкого и ленивого хама, а сама Бородина — внутренне зажатой, забитой бабы.

Именно такие зажатые, забитые, дремучие и до ужаса несчастные бабы почему-то заполонили наше публичное пространство. Они — везде. Их установки, порождённые плохим воспитанием, низкой самооценкой и нелюбовью к себе, распространяются по нашему публичному полю, подобно метастазам.

«Бородули» и «тодоренки» умишком, вроде, и понимают: любить и уважать себя — нужно. Они даже пытаются об этом вякать, но выходит неловко, неубедительно, коряво.

Почему?

Да потому, что сами они не любят и не уважают себя. Сковырни налёт фотошопа и фильтров — и увидишь под ним боль неприятия себя.

Вот и получается на выходе адская смесь из лицемерного «Осыпь себя золотом любви к себе» и искреннего «Муж ушёл — виновата сама».

К чему это я?

Ах, да: а вы имеете привычку себя винить? Если да, то по каким поводам посыпаете голову пеплом? Как вам при этом живётся? Делитесь!

Буду признательна за искренние ответы. Лицемерия и в Эскортограме хватает.