 

Жене убитого в Санкт-Петербурге украинского рэпера предъявили официальные обвинения

31.07.2020, 21:25, Новости дня

Управление Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу предъявило официальное обвинение в убийстве рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко) его супруге Марине Кохал. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Пресс-служба СК не приводит имен убитого мужчины и его супруги, однако обстоятельства происшествия идентичны обстоятельствам смерти Картрайта, о которых сообщали СМИ (о том, что речь идет о рэпере, также пишет агентство “Интерфакс”).

По версии Следкома, “обвиняемая не позднее 29 июля в ходе конфликта, внезапно возникшего на почве личных неприязненных отношений, неустановленным способом причинила смерть своему супругу”.

“С целью сокрытия следов преступления обвиняемая расчленила тело потерпевшего на отдельные части тела с целью последующего уничтожения”, – заявили в ведомстве.

Следом намерен ходатайствовать о взятии Кохал под стражу.

Энди Картрайт (настоящее имя артиста – Александр Юшко) родился в 1990 году в Нежине (Черниговская область). Он известен как хип-хоп-исполнитель, баттл-рэпер и резидент расположенной в Санкт-Петербурге площадки Versus Battle. В последнее время постоянно жил в Санкт-Петербурге.

О смерти Картрайта стало известно 30 июня. По информации правоохранителей, останки тела музыканта хранились в холодильнике в расчлененном состоянии. Кохал утверждала, что ее муж умер от передозировки наркотиков, а расчленить тело она решила, чтобы поклонники не узнали о наркозависимости певца.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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