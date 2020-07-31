В Польше сделали вывод, что самолет Качиньского под Смоленском взорвали изнутри

31.07.2020, 21:25, Новости дня

Авиакатастрофа под Смоленском в РФ, в результате которой в апреле 2010 года погибли высокопоставленные лица Польши во главе с президентом Лехом Качиньским, произошла вследствие использования взрывчатки.

Это следует из видео, подготовленного комиссией Сейма, которая расследовала причины катастрофы. Ролик опубликован 31 июля в Vimeo председателем комиссии Антонием Мацеревичем.

По версии польских парламентариев, на борту самолета Ту-154 произошли два взрыва: один в дальней части левого крыла, второй – непосредственно возле фюзеляжа. Об этом, в частности, свидетельствуют состояние тел погибших и конструктивные элементы упавшего самолета.

В отчете сказано, что на обломках разбившегося Ту-154 обнаружили следы трех видов взрывчатки – тротила, гексогена и пентрита.

Wyniki prac from Podkomisja Smoleńska on Vimeo.

Самолет Ту-154, в котором находились Качиньский с супругой и 86 членами правительственной делегации, разбился под Смоленском 10 апреля 2010 года. Все находившиеся на борту люди погибли.

По версии России, авиакатастрофа произошла после требования командующего воздушными силами Польши Анджея Бласика идти на посадку, несмотря на сложные метеоусловия. В Польше эту версию отвергают.

В марте 2015 года главная военная прокуратура Польши выдвинула обвинения двум диспетчерам аэропорта Смоленска в деле о катастрофе самолета.

В феврале 2016 года Польша инициировала повторное расследование обстоятельств крушения Ту-154. В минобороны Польши заявляли, что самолет мог разрушиться в воздухе.

3 апреля 2017-го стало известно, что Польша намерена выдвинуть обвинения в предумышленном провоцировании трагедии под Смоленском двум российским авиадиспетчерам и неизвестному человеку, который находился в башне контроля полетов. Кремль отверг обвинения.