«Серых гусей» хотят ощипать

31.07.2020, 21:17, Разное

Украина проводит консультации с Беларусью об экстрадиции «вагнеровцев».

Задержание «вагнеровцев» спецназом белорусского КГБ

На третьи сутки «полного и всеобъемлющего» перемирия на Донбассе Киев получил из Минска, знакового места переговоров Трехсторонней контактной группы, не просто ценную новость. Государственное информагентство БелТа сообщило о задержании боевиков, которых КГБ Беларуси называет членами ЧВК «Вагнер».

ЭКСКЛЮЗИВ«Новая газета» подтвердила документами: задержанные в Беларуси россияне — участники ЧВК Вагнера

Как известно, российская сторона последовательно отрицает собственную причастность к вооруженному конфликту на востоке Украины. Теперь Зеленский может позвонить Путину, чтобы тот подтвердил: вагнеровские террористы-наемники не имеют к РФ и ее политике относительно суверенных государств ровно никакого отношения! А бывший писатель-боевик (нужное подчеркнуть) Захар Прилепин выражает личную позицию, когда узнает среди задержанных россиян, воевавших под его началом в «ДНРовском» батальоне, и взывает к фейсбуку: «Своих не сдаем!»

В департаменте консульской службы МИД Украины (цитирую комментарий агентству УНН) заявили: «Вагнеровцы» въехали в Беларусь по российским паспортам, а поэтому, согласно законодательству Республики Беларусь, считаются исключительно гражданами РФ». Хотя в дипломатическом ведомстве добавили: посольство Украины в Беларуси проверяет информацию о возможном украинском, по рождению, гражданстве семерых «серых гусей» из тридцати трех.

«Служба безопасности Украины убеждена, что боевики частной военной компании «Вагнер», которых 29 июля 2020 года задержали в Республике Беларусь, должны быть экстрадированы в Украину. СБУ выступает с соответствующей инициативой и через Офис Генпрокурора Украины, как это предусмотрено правовыми процедурами, обратиться с ходатайством относительно экстрадиции указанных лиц… Служба безопасности Украины собрала достаточно доказательств о военных преступлениях ЧВК «Вагнер» на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Все эти лица, как и кто-либо, принимавший участие в захвате украинских территорий и других военных преступлениях, должны предстать перед судом и получить наказание, предусмотренное законодательством Украины», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Службы.

СБУ не впервые обратила внимание на присутствие «Вагнера» на Донбассе.

Материалы о наемниках, орудовавших там под видом местных «шахтеров-трактористов», уже выкладывались в открытый доступ, в том числе и на ресурсе «Миротворец». Сейчас же спецслужбой Украины активирована ссылка, которая называется «Доказательства преступной деятельности ЧВК «Вагнер». Там собраны 23 информации и документальный фильм «СБУ против ФСБ», описаны десятки эпизодов и операций, которые удалось зафиксировать, приводятся персональные данные боевиков, размещены фото.

В октябре 2018 года, по словам экс-главы СБУ Василия Грицака, «был обнародован список 206 российских наемников так называемого «пригожинского наступления», большинство из которых в 2014–2017 годах участвовало в террористической деятельности на Донбассе». Тогда же Служба провела брифинг и представила доказательства гибели как минимум 64 членов ЧВК: 57 жителей РФ, двое из которых имели вдобавок гражданство Молдовы и Украины соответственно, 6 жителей Украины и 1 — Армении.

Живые «гуси» украинским спецслужбам до сих пор не попадались.

Часть документов, размещенных на сайте СБУ, касается преступной деятельности «вагнеровцев» за пределами Украины. В январе 2019 года Служба опубликовала перечень из 149 фамилий боевиков, непосредственно участвовавших в подавлении демократических протестов в Судане.

ОФИЦИАЛЬНОВасилий Грицак, глава СБУ, — о присутствии «вагнеровцев» в Африке

«Материалы свидетельствуют, что российские наемники и вооружение доставлялись в Судан и другие страны региона непосредственно авиацией Министерства обороны РФ по заказу ООО «М Инвест» — коммерческой структуры «повара Путина» Е. Пригожина. Больше того, именно через ООО «М Инвест» осуществлялся заказ билетов для «пассажиров» этих авиарейсов 223-го летного отряда МО РФ, которыми оказались сотрудники внештатного подразделения ГУ ГШ ВС РФ под названием ЧВК «Вагнер».

С августа до декабря 2018 года самолетами Ту-154М (бортовые номера RA-85041, RA-85155) в Судан, ЦАР и другие африканские страны на ротационной основе переправили 1012 «ихтамнетов», чьи билеты, персональные и паспортные данные сегодня есть в распоряжении Службы безопасности Украины».

К вечеру четверга на сайте Офиса президента Украины появилось сообщение о том, что «украинская сторона обратится к Республике Беларусь с ходатайством об экстрадиции боевиков российской частной военной компании «Вагнер», которых подозревают в совершении военных преступлений на Донбассе». Офис президента Зеленского напомнил, что СБУ собрала достаточную доказательную базу по этому поводу, подчеркнув, что в настоящее время продолжаются консультации с белорусской стороной о выдаче задержанных: «Все мировое сообщество крайне негативно относится к преступлениям против мира и безопасности человечества, потому действия указанных лиц должны быть тщательно и надлежащим образом расследованы, а виновные — наказаны».

Нашивка наемников, показанная в сюжете белорусского ТВ о задержании группы Вагнера под Минском

До конца лета, утверждают источники, близкие к Офису, тем более в случае успеха перемирия, между Украиной и сепаратистскими республиками Донбасса должен состояться очередной обмен удерживаемыми лицами.

Так называемый «обменный фонд» у Киева почти исчерпался. Зато в тюрьмах и СИЗО на оккупированных территориях остается около 200 человек, в том числе бойцов ВСУ, которых пока безрезультатно запрашивает украинская сторона.

«Вагнеровцы» (в случае их экстрадиции) после следствия и максимально публичного судебного процесса пригодятся, с позволения сказать, для доброго дела. Возможно, впервые за весь срок «серых гусиных подвигов».

Хотя тут еще вопрос: разрешат ли российские кураторы «ДНР»–«ЛНР» спасать путем обмена наемников, которые вляпались в скандал?

Ольга Мусафирова

собкор в Киеве