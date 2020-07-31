Доктор Мясников объяснил, почему не надо бояться роста числа случаев коронавируса

31.07.2020, 21:16, Новости дня

Главный врач Московской городской клинической больницы № 71, телеведущий Александр Мясников объяснил, почему не нужно беспокоиться из-за сообщений о растущем числе выявленных случаев коронавируса, и дал советы тем, кто хочет избежать тяжелого течения болезни в случае инфицирования.

«Смотрю ТВ и опять: «Коронавирус наступает, вторая волна, в Европе нарастает количество инфицированных, ВОЗ опять чего-то там объявил…» Смотрите, вы определитесь: нам нужен коллективный иммунитет или нет? Если да, то до получения эффективных вакцин путь только один: переболеть большинству населения. И вопрос, чтобы переболели молодые, которым COVID практически не опасен, тогда люди группы риска получат все плюсы коллективного «стадного» иммунитета. Главное, чтобы не было тяжелых больных и не умирали», – написал он в своем Telegram-канале.

«Поэтому растущие цифры инфицированных не должны пугать», – подчеркнул доктор.

Он также опубликовал шесть советов тем, кто хочет избежать тяжелого течения болезни, отдельно отметив, что необходимо следовать и профилактическим мерам: соблюдать социальную дистанцию и гигиену, носить маски.

«Бросить курить (курение доказанный фактор риска, хотя у нас разные слухи ходили); похудеть (избыточная масса тела – серьезный фактор риска для COVID); здоровое малокалорийное питание (снижает риски диабета – очередного фактора риска смерти от COVID); физические нагрузки и закаливание – самые мощные факторы укрепления иммунитета; держать свое артериальное давление в узде (гипертоники в группе риска); обязательно привиться от гриппа, как только появиться вакцина», – перечислил Мясников.

«Если COVID вас минует, все усилия не пропадут зря! COVID, не смотря на массивную пропаганду, занимает одну из последних строчек в списку причин смертности в мире, а вот сердечные болезни (инфаркты, инсульты), онкология убивают нас десятками миллионов ежегодно! И все мои советы, изложенные выше, в первую очередь уберегают именно от них!» – заключил доктор.

Ранее Мясников заявил, что вторая волна коронавируса, которую прогнозируют в октябре-ноябре, может не предполагать введение ограничений.