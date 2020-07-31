 

Россия вернулась на второе место в мире по добыче нефти

31.07.2020, 21:08, Новости дня

Россия вышла на второе место по добыче нефти в мире в мае, пишут СМИ со ссылкой на данные российского Минэнерго, управления энергетической информации минэнерго США (EIA) и доклада ОПЕК.

В мае РФ добыла 39,74 млн тонн нефти, это примерно 9,4 млн баррелей в сутки, передает РИА «Новости».

При этом в апреле добыча составляла около 11,34 млн баррелей в сутки.

США занимающие первое место по нефтедобыче в мире, в мае снизили ее на 16,6% по сравнению с апрелем, Саудовская Аравия сократила добычу в мае на 27%.

По итогам июня 2018 года РФ впервые заняла третье место в мире по объемам нефтедобычи после США и Саудовской Аравии. В июне 2020 года сообщалось, что РФ осталась на третьем месте по доле на мировом рынке нефти в 2019 году, говорится в обзоре британской компании BP.

В пятницу мировые цены на нефть в ходе торгов коррекционно росли после падения на 1,8-3,2% в четверг.





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