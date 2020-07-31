 

Заболевшего коронавирусом рэпера Элджея госпитализировали

31.07.2020, 21:08, Новости дня

Рэпер Алексей Узенюк (Элджей) госпитализирован в больницу после того, как у него обнаружили коронавирус, об этом музыкан сообщил в социальных сетях.

Узенюк в Stories в своем Instagram выложил короткий ролик, на котором запечатлено, как его везут в больницу, пока он лежит на каталке. Рэпер не сообщил причину госпитализации.

Ранее телеведущая и супруга Узенюка Анастасия Ивлеева сообщила, что у нее и ее мужа обнаружили коронавирус.

Сама Ивлеева сообщила в пятницу, что возвращается в шоу «Орел и решка».





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