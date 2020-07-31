ВОЗ зафиксировала максимальный суточный прирост случаев коронавируса в мире

31.07.2020, 21:08, Новости дня

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) за сутки зафиксировала максимальный прирост случаев коронавируса за время пандемии.

Число подтвержденных случаев инфицирования новым коронавирусом в мире превысило 17,1 млн, увеличившись за 24 часа более чем на 292 тыс., количество летальных исходов выросло почти на 7 тыс. и приблизилось к 669 тыс., передает ТАСС.

По состоянию на 31 июля в мире были зарегистрированы 17 млн 106 тыс. 7 инфицированных и 668 тыс. 910 умерших. Заразившихся стало за сутки больше на 292 тыс. 527, число умерших увеличилось на 6 тыс. 812.

Больше всего случаев коронавируса зарегистрировано в США – 4 млн 388 тыс. 566. Далее следуют Бразилия (2 млн 552 тыс. 265) и Индия (1 млн 638 тыс. 870)

29 июля президент Владимир Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в РФ успокаивается, но еще может качнуться в любую сторону, поводов расслабляться нет. Он попросил осторожно принимать решения о снятии ограничений по COVID-19.