 

Human Rights Watch: в Беларуси идет расправа над активистами и журналистами

31.07.2020, 21:05, Новости дня

Власти Беларуси незаконно арестовывают журналистов, блогеров и политических активистов в преддверии президентских выборов, которые пройдут в стране 9 августа, и выдвигают обвинения против двух потенциальных кандидатов на пост президента. Об этом говорится в заявлении международной правозащитной организации Human Rights Watch (HRW), выпущенном в пятницу.

Правозащитники обеспокоены арестами и нарушениями прав на свободу выражения мнений и собраний в Беларуси. Создается впечатление, что цель многих арестов – продержать задержанных в заключении, по крайней мере, до конца выборов.

«Белорусские власти используют неубедительные предлоги, чтобы заставить замолчать журналистов и критиков, что… имеет пагубные последствия для гражданских прав в период выборов, – сказал Хью Уильямсон, директор HRW по Европе и Центральной Азии, – Международное сообщество не должно игнорировать такие серьезные нарушения прав человека».

В HRW считают, что белорусские власти должны уважать свободу слова и собраний. В соответствии с международным правом Беларусь обязана не препятствовать журналистам выполнять свою работу, в том числе – сообщать о несанкционированных акциях протеста. В соответствии с международными нормами все люди имеют право принимать участие в мирных собраниях, такие собрания должны считаться законными, и никого не должны наказывать за участие в мирной акции протеста, даже если власти считают ее незаконной. Журналистам должно быть разрешено освещать эти события без чрезмерного вмешательства в их работу сотрудников полиции.

HRW призывает Европейский Союз, Организацию Объединенных Наций и другие международные органы внимательно следить за развитием событий в Беларуси и быть готовыми объявить о злоупотреблениях накануне и после голосования.

«Во время выборов правительства должны неукоснительно уважать политические права, включая свободу выражения мнений и собраний, – сказал Уильямсон, – К сожалению, в Беларуси этого не произошло. Лидеры Беларуси должны знать, что международное сообщество примет это к сведению».





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