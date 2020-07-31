 

В Белоруссии придумали объяснение билетам в Стамбул у задержанных россиян

31.07.2020, 20:53, Новости дня

Россияне, задержанные в Белоруссии, не планировали лететь в Турцию, сообщил глава белорусской следственной группы Александр Агафонов в пятницу в эфире белорусского телевидения.

«Очевидным является, что при организованной подготовке совершения преступления злоумышленники готовили себе алиби. Подобная ситуация имела место с задержанием 33 граждан Российской Федерации, у которых на руках имелись билеты на вылет на 25 июля в Стамбул. Однако, как выяснилось следствием, лететь туда они не намеревались», – сообщил представитель белорусского СК, передает ТАСС.

В Белоруссии задержали 33 россиян, 32 из которых, как утверждается, являются бойцами частной военной компании Вагнера. Белорусская сторона подозревает, что они якобы планировали дестабилизировать обстановку в республике. Возбуждено дело о подготовке терактов.

В четверг посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев сообщал, что основанием для приезда россиян в Белоруссию стал договор с фирмой, зарегистрированной в республике. У каждого из них есть соответствующий трудовой договор. Он отмечал, что россияне собирались вылететь из Минска в Стамбул, чтобы «обеспечивать охрану энергетической инфраструктуры и ресурсов».





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