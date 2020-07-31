 

Трамп потребовал от Китая платы за пандемию

31.07.2020, 20:48, Новости дня

Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай должен заплатить за распространение в мире нового коронавируса. Его слова приводит пресс-пул Белого дома.

«Я хочу, чтобы наш народ мог жить и жить хорошо, потому что это не его вина, что Китай принес эту пандемию, это вина Китая», – приводит ТАСС слова Трампа.

По его версии, Китай «должен заплатить за это». «И, может быть, они [заплатят]», – полагает президент США.

Почти 80% американцев считают, что распространение коронавируса по миру связано с несвоевременно принятыми мерами правительства Китая в Ухане.

Ранее Трамп заявил, что Китай несет полную ответственность «за сокрытие вируса и его распространение на весь мир», китайская сторона «могла это остановить». Американский лидер также говорил, что что Китай «ударил» по США «эпидемией».





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