Ивлеева заявила о возвращении в шоу «Орел и решка»

31.07.2020, 20:30, Новости дня

Телеведущая Анастасия Ивлеева заявила, что возвращается на работу в шоу «Орел и решка» после соответствующего решения своих подписчиков в соцсетях.

«Официально. Это первый случай в истории «Решки», когда 680 тыс. зрителей самостоятельно вернули ведущую в сезон. Вы просто взяли и решили мои планы на ближайшие полгода», – написала Ивлеева в своем Instagram.

В соцсетях у телеканала «Пятница» обсуждалось возможное возвращение Ивлеевой на должность ведущей передачи. Там за несколько дней набралось больше полумиллиона комментариев.

Ивлеева пояснила, что ее канал на YouTube продолжит выпускать свои ролики.

Ранее Анастасия Ивлеева сообщила, что у нее и ее супруга рэпера Элджея обнаружили коронавирус.