 

Украинский ударный беспилотник атаковал позиции ЛНР

31.07.2020, 20:30, Новости дня

Ударный БПЛА ВСУ атаковал позиции Луганской народной республики в пятницу, сообщил министр иностранных дел ЛНР, полпред республики на переговорах в Минске Владислав Дейнего.

«Около 16.00 (совпадает с мск) украинская сторона в очередной раз нарушила режим прекращения огня – на позиции Народной милиции ЛНР в районе дороги Первомайск-Попасная были сброшены три гранаты ВОГ-17 с беспилотного летательного аппарата вооруженных сил Украины. В результате этого двое военнослужащих Народной милиции ЛНР получили ранения», – цитирует заявление Дейнего РИА «Новости».

Министр предположил, что украинские военные намеревались спровоцировать ополченцев для дестабилизации перемирия.

«Информация о нарушении незамедлительно была доведена представителем командования в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) ЛНР до сведения представителя командования вооруженных сил Украины», – добавил он.

В начале июля в ЛНР заявили о перехвате беспилотного летательного аппарата ВСУ у линии соприкосновения в Донбассе. Беспилотник наблюдал за патрулями ОБСЕ.





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