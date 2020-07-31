 

Украинский ударный беспилотник атаковал позиции ЛНР

31.07.2020, 20:30, Новости дня

Ударный БПЛА ВСУ атаковал позиции Луганской народной республики в пятницу, сообщил министр иностранных дел ЛНР, полпред республики на переговорах в Минске Владислав Дейнего.

«Около 16.00 (совпадает с мск) украинская сторона в очередной раз нарушила режим прекращения огня – на позиции Народной милиции ЛНР в районе дороги Первомайск-Попасная были сброшены три гранаты ВОГ-17 с беспилотного летательного аппарата вооруженных сил Украины. В результате этого двое военнослужащих Народной милиции ЛНР получили ранения», – цитирует заявление Дейнего РИА «Новости».

Министр предположил, что украинские военные намеревались спровоцировать ополченцев для дестабилизации перемирия.

«Информация о нарушении незамедлительно была доведена представителем командования в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) ЛНР до сведения представителя командования вооруженных сил Украины», – добавил он.

В начале июля в ЛНР заявили о перехвате беспилотного летательного аппарата ВСУ у линии соприкосновения в Донбассе. Беспилотник наблюдал за патрулями ОБСЕ.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.06 / Макрон поедет к Путину на переговоры по безопасности, региональным конфликтам и климату

23.07 / В Подмосковье объявили о новом этапе смягчения ограничений

14.07 / Башаров посоветовал Собчак беречь челюсть

30.07 / Семья Фургала начала сбор средств на услуги адвокатов

30.06 / Белый дом объяснил, почему Трампу не сообщили о российских «вознаграждениях»

24.06 / Новейшая разведывательная машина «Марс-2000» впервые приняла участие в параде в Туле

05.07 / В Лондоне при разгоне вечеринки пострадали 11 полицейских

03.07 / Киевское “Динамо” просит провести финал Кубка Украины в присутствии зрителей

28.07 / Диплом буквально списан. Специалисты подтвердили плагиат словацкого премьера

21.07 / Республиканцы работают над пакетом экономической помощи на триллион долларов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска