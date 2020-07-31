 

Путин обязал росгвардейцев представляться гражданам

31.07.2020, 20:23, Разное

Президент России Владимир Путин утвердил изменения в федеральном законе “О войсках национальной гвардии Российской Федерации”, согласно которым росгвардейцы будут обязаны представляться по требованию граждан. Теперь им, как и полицейским, нужно будет называть свое звание и фамилию, а также показывать удостоверение.

Помимо этого служащие должны будут указывать цель обращения, а также основания своих действий в случае проведения задержания. Однако если сотруднику будет угрожать опасность или ему требуется пресечь правонарушение, то ему не обязательно представляться.





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