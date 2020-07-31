Российские рыбаки поймали тунца весом около 200 килограммов

31.07.2020, 20:23, Разное

Российские рыбаки поймали неподалеку от Южных Курил огромного голубого тунца. Вес рыбы составил невероятных 184 килограмма.

Гигантская рыба попалась экипажу корабля “Бухта Наталии”. Ее поместили в холодильник. Помимо тунца рыболовом удалось поймать еще 12 крупных рыб, суммарный вес которых составил более 2550 килограммов. Дальневосточные рыбаки признались, что такой улов является большим достижением.