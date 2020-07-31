Анна Седокова рассказала об угрозах и домогательствах богатых поклонников

31.07.2020, 20:17, Разное

Отечественная певица Анна Седокова недавно выпустила автобиографическую книгу, в которой отразила наиболее яркие и наболевшие воспоминания из своего прошлого. Немалую часть повествования занял рассказ о времени, проведенном в “золотом составе” популярного гёлз-бэнда “ВИА Гра”.

Исполнительница вспоминает, что в годы её участия в группе “ВИА Гра” выше названный женский коллектив имел действительно очень большую популярность на всей территории пост-советского пространства и даже за рубежом. Любители их творчества буквально носили на руках красавиц, однако некоторые “поклонники” нередко уходили в своих фантазиях намного дальше. Так, по словам Седоковой, в период гастролей группы в одной из южных республик, после весьма радушного приема, певицам сообщили, что в благодарность за почести они должны вступить в интимные отношения с сыном местного президента. Поп-звезды ответили отказом, и после этого церемония их отъезда прошла с выраженной холодностью.



Как призналась вокалистка, упомянутый случай вовсе не был единичным. Например, в Казахстане исполнительницы были приглашены выступить на корпоративе одного из олигархов. Начиналось все вполне прилично, однако в середине выступление на сцену взобрался один из приглашенных “авторитетов” и принялся вовсю “распускать руки” в отношении Анны Седоковой. Девушки моментально ушли в гримерку, однако следом за ними ворвался один из представителей принимающей стороны и стал осыпать их оскорблениями, а получив достойный отпор – начал угрожать физической расправой. Об этом сообщает Bimru.ru.