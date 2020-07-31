Госэкоинспеция Украины не рекомендует разрезать танкер Delfi, чтобы убрать его с пляжа

31.07.2020, 20:14, Новости дня

Разрезание танкера Delfi, который лежит возле пляжа в Одессе, нанесет значительный урон экологии. Об этом 31 июля в Facebook заявил глава Государственной экологической инспекции (ГЭИ) Украины Андрей Малеваный.

“От судовладельца не получено никакой информации относительно количества нефтепродуктов, которое было на борту затонувшего танкера. Сейчас рассматривается вариант разрезания Delfi для эвакуации, поскольку целым убрать танкер не удалось. Тогда все топливо из машинных отделений попадет в Черное море. Потенциальный вред окружающей среде может в 40 раз превысить все те разливы нефти, что были с 22 ноября прошлого года. ГЭИ не рекомендует разрезать танкер”, – написал он.

Глава Госэкоинспекции анонсировал разработку предложений “по экологической безопасности во время выполнения работ по ликвидации танкера Delfi”.

“Надо быть готовыми к быстрой ликвидации возможных загрязнений, чтобы не допустить настоящую экологическую катастрофу”, – объяснил Малеваный.

Провели нараду з заступником Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Романом Шахматенком щодо ситуації… Posted by Андрій Мальований on Reede, 31. juuli 2020

Танкер Delfi затонул возле пляжа в Одессе во время шторма в ноябре 2019 года. Delfi медленно дрейфовал возле пляжа “Дельфин”, пока не сел на мель. Он перевернулся, судно затопило. По данным СМИ, танкер Delfi мог быть задействован в контрабанде нефти. После кораблекрушения содержание нефтепродуктов в акватории превысило норму в 157 раз.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту аварии по ч. 1 ст. 276 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта).

24 июня в Администрации морских портов Украины (АМПУ) заявили, что сроки подъема танкера продлили до 20 июля. Вместе с тем мэр Одессы Геннадий Труханов считал, что судно смогут убрать не раньше сентября.

22 июля председатель Одесской ОГА Максим Куцый заявил, что владелец танкера Delfi не в состоянии убрать судно и отказывается передавать на это права.

Совладелец буксирной компании, которая помогает поднять судно, Андрей Ставницер 23 июля заявил, что необходимо сменить подрядчика, занимающегося подъемом танкера, так как тот неквалифицирован и допустил много ошибок в своей работе.

Утром 24 июля у побережья Одессы обнаружили топливное пятно площадью почти 7,5 тыс. м², которое вытекло из Delfi.

27 июля, после неудачных попыток убрать судно, глава АМПУ Александр Голодницкий рассказал, что есть вариант разрезать танкер.

30 июля Малеваный заявил, что Delfi уже нанес ущерб экологии на $20 тыс.