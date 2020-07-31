 

Задержанных в Белоруссии россиян перевели в «комфортное учреждение»

31.07.2020, 20:08, Новости дня

Россиян, задержанных в Белоруссии, переместили в учреждение с более комфортными условиями содержания, сообщил российский посол в Минске Дмитрий Мезенцев.

«Граждан перевели в иное место содержания с объяснением того, что их условия там будут более комфортными и обеспечены будут, насколько это возможно в пенитенциарном учреждении, добрые условия содержания», – сообщил посол в эфире «России 1», передает РИА «Новости».

Также Мезенцев рассказал, что обсудил с главой МВБ Белоруссии Юрием Карасевым ситуацию с задержанными.

«По поводу взаимодействия с украинской стороной, мы, естественно, [это] не обсуждали, потому что главная наша задача – добиться скорейшего освобождения российских граждан, снятие даже в общественном мнении несправедливых, необоснованных претензий, что они находились здесь с неправомерными, незаконными целями», – цитирует дипломата ТАСС.

Он отметил, что белорусские власти до конца дня обещали организовать встречу российских дипломатов с задержанными. «Нам сказали, что гарантировано сегодня к исходу суток это будет обеспечено», – отметил Мезенцев.

Глава диппредставительства добавил, что требования о выдаче задержанных не обсуждались.

В Белоруссии задержали 33 россиян, 32 из которых, как утверждается, являются бойцами частной военной компании Вагнера. Белорусская сторона подозревает, что они якобы планировали дестабилизировать обстановку в республике. Возбуждено дело о подготовке терактов.

Кроме того, Минск заявил о подготовке в РФ «еще двух группировок», чтобы «делать революцию» в Белоруссии. Вместе с тем Следственный комитет Белоруссии разрешил российскому консулу посетить задержанных россиян. Москва назвала заявления белорусской стороны одиозными и не выдерживающими никакой критики.

В четверг Мезенцев сообщал, что основанием для приезда россиян в Белоруссию стал договор с фирмой, зарегистрированной в республике. У каждого из них есть соответствующий трудовой договор. Он отмечал, что россияне собирались вылететь из Минска в Стамбул, чтобы «обеспечивать охрану энергетической инфраструктуры и ресурсов».





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.07 / Подмосковье перешло к новому этапу снятия ограничений из-за коронавируса

27.06 / Россия платила талибам за убийства американских военных – СМИ

18.07 / Глава Окружного админсуда Киева: Мне никто не вручал никаких подозрений

28.06 / Взрыв дома в Киеве. У слесаря, менявшего газовый счетчик, провели обыск

14.07 / В Индии стартовали продажи новой версии Hyundai Tucson

07.07 / Турецкая компания построит в Татарстане электростанцию

22.07 / Помпео в Дании надеется помешать «Северному потоку — 2» во что бы то ни стало

27.06 / В Екатеринбургской епархии отреагировали на ситуацию с Собчак

05.07 / Лесной пожар у нефтебазы в Якутии удалось остановить

06.07 / JAC продемонстрировал новый кроссовер Jiayue X8

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска