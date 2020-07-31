 

В Сенате США предложили выделять Украине 300 миллионов долларов военной помощи в год

31.07.2020, 20:05, Разное

Американские сенаторы представили законопроект, который предусматривает выделение Украине 300 млн долларов в год на военную помощь. Об этом говорится на сайте комитета Сената по иностранным делам, члены которого внесли законопроект.

Средства предлагается выделить Украине в том числе на летальное оружие. Также документ предусматривает выделение 4 млн долларов на международное обучение украинских военных.

Авторы законопроекта призвали Госдеп создать на Украине рабочую группу вместе с европейскими союзниками. Они предложили и назначить в стране спецпосланника, который будет связующим звеном США для мирных переговоров в нормандском формате.

Председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников заявил, что, если законопроект примут, РФ может начать поставлять оружие в самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики. «Я считаю, что выделение в США 300 млн долларов на военную помощь Украине, наоборот, нам открывает двери для того, чтобы помогать людям, по которым они хотят из этого оружия стрелять — ДНР и ЛНР», — сказал он (цитата по Интерфаксу).

Комитет по вооруженным силам палаты представителей в июне предлагал выделить Украине 250 млн долларов в качестве военной помощи. Из них 50 млн планировалось направить на финансирование летального оружия. В прошлом году выделение военной помощи Украине замораживалось, президент США Дональд Трамп объяснял это опасениями по поводу ненадлежащего расходования средств.

Источник: Новая газета





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