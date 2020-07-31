Мнение: Главная угроза России, экономия благодаря эпидемии и монетный кризис

31.07.2020, 19:55, Разное

1. В сталинские годы в центральную Россию с Кавказа был занесён борщевик Сосновского. Тогда он считался перспективной кормовой культурой, и селекционеры немало поработали над тем, чтобы он прижился в средней полосе. Теперь же это агрессивное растение размножилось настолько, что стало самой серьёзной экологической угрозой России.

Вот видео с рассказом о том, чем опасен борщевик и как с ним бороться:

https://www.youtube.com/watch?v=5ECWkDQZQIY

Глобальное потепление может принести нам проблемы завтра, да и в целом наверняка окажется выгодным для России. А вот борщевик наступает уже сегодня, и уже сегодня многие пали его жертвами. Он опасен не только тем, что контакт с его соком лишает кожу защиты от ультрафиолета и приводит к тяжёлым солнечным ожогам. Борщевик убивает целые экосистемы, вытесняя другие растения.

Зелёного врага очень сложно полностью уничтожить: для этого надо прочёсывать каждый метр диких и заброшенных территорий, где он растёт, и физически выкашивать его, а затем засеивать землю недружелюбными к борщевику видами.

Возможно, пора уже запускать федеральную программу по искоренению борщевика. Заодно можно будет провести ревизию использования земель в стране, привести в порядок многие территории и начать их хозяйственное использование.

Хорошим вариантом также будет создание специальных дронов, которые автоматически станут отслеживать распространение борщевика.

2. Благодаря коронавирусу, россияне стали тратить меньше денег и запасли во втором квартале почти четверть (23%) своих располагаемых доходов. Это втрое больше, чем в первом квартале (8,8%) и вчетверо больше, чем выделяемые средства господдержки (около 6% от доходов граждан):

https://www.kommersant.ru/doc/4434054

Как я уже писал ранее, эпидемия учит россиян экономии. Конечно, когда ситуация нормализуется, кто-то сразу забудет эти уроки, но кто-то сделает выводы и изменит свой образ жизни, отказавшись от лишних ненужных трат.

3. В платёжной системе PayPal заявили, что произошёл переломный момент и наступила смерть наличных денег – большинство людей у в мире уже не хочет ими пользоваться, предпочитая бесконтактные формы оплаты:

https://lenta.ru/news/2020/07/30/deatn_cash/

Возможно, заявление преждевременно. Однако оно подтверждается монетным кризисом, охватившим Соединённые Штаты:

https://lenta.ru/news/2020/07/27/coin/

Монетный двор США обратился к американцам с просьбой расплачиваться монетами, обменивать их на бумажные деньги в банках или специальных аппаратах. Соответствующее обращение появилось на сайте Монетного двора.

На фоне накрывшей страну пандемии коронавируса американцы из опасений подхватить инфекцию через наличные деньги стали чаще отдавать предпочтение безналичным способам оплаты. В результате жители США накопили значительное количество монет, вызвав их дефицит в обороте и спровоцировав в стране полноценный монетный кризис.

Дефицит мелких монет привел к тому, что представители малого бизнеса не могут полноценно проводить наличные расчеты, поскольку у них нет сдачи. «Вы можете помочь, расплатившись в магазине без сдачи и таким образом вернув часть монет в оборот», — говорится в обращении Монетного двора.

В России, по идее, должно происходить то же самое. Что скажете, коллеги, стало ли сложнее расплачиваться наличными в магазинах и получать сдачу?