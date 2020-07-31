Российский Су-27 перехватил американский самолет над Черным морем

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31.07.2020, 19:48, Новости дня

Российский Су-27 над Черным морем перехватил самолет-разведчик над Черным морем, который при приближении истребителя удалился от российской границы, сообщили в Минобороны.

Воздушную цель, двигавшуюся в сторону российской границы, заметили над нейтральными водами Черного моря, передает ТАСС со ссылкой на сообщение министерства.

Для перехвата подняли Су-27 из дежурных сил ПВО Южного военного округа.

«Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту и идентифицировал его как самолет радиотехнической разведки ЕР-3Е ВМС США», – уточнили в Минобороны.

После того, как американский разведчик развернулся, Су-27 вернулся на аэродром базирования.

Полет Су-27 проходил в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, отметили в ведомстве.

За последние восемь дней это пятый случай. Прежние перехваты происходили 23, 24, 27 и 30 июля. В четверг Су-27 поднимался в воздух для перехвата над Черным морем стратегического самолета-разведчика RC-135 ВВС США и самолета базовой патрульной авиации Р-8А Poseidon ВМС США.





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