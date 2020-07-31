От любовной драмы в графстве Слайго до преступления в Монтерее: гид по знаковым местам съемок сериалов

31.07.2020, 19:45, Разное

Сегодня, когда многие люди по всему миру до сих пор проводят большую часть времени в четырех стенах, популярность телевизоров или ноутбуков у них увеличилась. В этот непростой период путешествия пришлось поставить на паузу, однако погружение в любимые сериалы никто не отменял – и оно не проходит бесследно: мы уже сейчас готовы составить список популярных направлений из телешоу, где можно будет отдохнуть, когда поездки станут безопасными. От завораживающих пейзажей ирландского графства Слайго, ставших местом действия современной романтической истории, до ярких красок Мадрида, где происходят дерзкие ограбления банков, – Booking.com представляет подборку обязательных к посещению мест из культовых сериалов.

Монтерей (Калифорния, США)

Город Монтерей в Калифорнии, во многом прославившийся благодаря романам Джона Стейнбека, недавно приобрел популярность и среди телезрителей – все благодаря успешному сериалу “Большая маленькая ложь”, в котором мелькают драматические кадры поездок вдоль тихоокеанского побережья, а пляжи с белым мелким песком служат фоном для утренних пробежек. Монтерей расположен на живописном берегу в центральной Калифорнии, в двух часах езды к югу от Сан-Франциско. Именно здесь разворачиваются драматические события вокруг убийства, которое потрясает обеспеченных местных жителей. Невероятные природные декорации, к которым мы привыкли на экране, стоят того, чтобы увидеть их своими глазами. Среди главных достопримечательностей: поездка по знаменитому шоссе № 1 через живописный мост в БигСуре и прогулка вдоль старой рыбацкой верфи, где можно полюбоваться морскими львами и выдрами, – и это совсем не преувеличение.

Где остановиться: чтобы окунуться в роскошный образ жизни героев сериала, остановитесь в спа-отеле Monterey Plaza. В дополнение к захватывающим видам залива Монтерей, которые ничуть не отличаются от кадров, показанных на экране, гостям предлагается первоклассный сервис и частный пляж. Постояльцы также смогут познакомиться с историческим прошлым Монтерея, так как отель расположен недалеко от Консервного ряда – улицы на побережье, где сохранились старинные здания и объекты культурного наследия.

Мадрид (Испания)

Испанская столица славится своими красочными бульварами и пышными садами, а теперь любители сериалов могут добавить в этот список и Королевский монетный двор. Поклонники телешоу “Бумажный дом” были захвачены тщательно продуманным сюжетом про ограбление, поэтому те из них, кто решит посетить настоящий Королевский монетный двор, смогут познакомиться с его историей на постоянной выставке Museo Casa de la Moneda. Однако фасад здания зрители не узнают: в популярном сериале в его роли “снялся” Высший совет по научным исследованиям Испании.

Где остановиться: отель Barceló Emperatriz расположен недалеко от Высшего совета по научным исследованиям, здание которого точно знакомо каждому поклоннику сериала. Этот роскошный отель предлагает стильные номера с великолепной мебелью. Объект размещения находится в районе Саламанка в самом сердце Мадрида, так что до колоритных улиц и проспектов XIX века с изысканными ресторанами и дизайнерскими бутиками рукой подать.

Берлин (Германия)

Берлин – еще одна европейская столица, привлекающая внимание путешественников благодаря популярному сериалу “Неортодоксальная”. Главная героиня порывает со строгой религиозной средой и несчастливым браком по договоренности, чтобы убежать в Берлин, где ее захватывает живая атмосфера столицы и музыкальная сцена города. Основным местом съемок сериала послужил берлинский район Кройцберг, известный уютными секонд-хендами и кафе. Однако к западу отсюда также немало интересных мест: например, район Ванзе с озерами – популярное с давних времен место купания.

Где остановиться: апартаменты Berlin Base расположены в районе Кройцберг, который поклонники сериала сразу распознают по его ярким улицам с буйной растительностью. В апартаментах гостей ждет стильный интерьер и уютная терраса, на которой можно отдохнуть в конце дня. Недалеко находится парк Гёрлицер – популярное место отдыха горожан: здесь есть детская ферма, а также несколько спортивных полей, включая футбольное.

Саймондс-Ят (Англия)

Тихая и даже немного сонная деревня Саймондс-Ят находится в Херефордшире, недалеко от границы с Уэльсом. Недавно это место снискало славу благодаря популярному комедийно-драматическому сериалу “Половое воспитание”, рассказывающему о проблемах учащихся старшей школы. Телезрители могли запомнить панорамные кадры с раскачивающимися верхушками деревьев в долине Уай и излучиной реки, которые появляются в начале каждой серии. Эта живописная деревня с красивыми домами и пабами, разбросанными по всей долине, станет отличным местом для речной или пешей прогулки. Когда путешествия снова станут возможными, Саймондс-Ят точно вас удивит: здесь найдутся занятия по душе для путешественников любого возраста.

Где остановиться: мини-гостиница Ye Old Ferrie расположена прямо на берегу реки Уай в здании паба XV века. Из светлых номеров открывается потрясающий вид на реку. У посетителей Саймондс-Ят на выбор будут самые разные варианты досуга: от гребли на каноэ до прогулки по тропам, расположенным поблизости от гостиницы. Также в окрестностях можно заняться верховой ездой.

Графство Слайго (Ирландия)

Когда популярный роман о двух влюбленных из Ирландии экранизировали, зрителей было не оторвать от экранов: за первую неделю сериал “Нормальные люди” посмотрели миллионы человек. Местом действия романа и телешоу стало ирландское графство Слайго, где на протяжении всех серий нам показывают красивые пляжи и живописную сельскую местность – неудивительно, что это место теперь занесено в списки обязательных к посещению во время поездки в одну из самых загадочных европейских стран. Однако Слайго есть чем удивить путешественников и помимо сериала. Проведите день, гуляя по окрестностям, и загляните в средневековое аббатство, где вы увидите резные гробницы и алтарь XV века.

Где остановиться: отель типа “постель и завтрак” Down Yonder Boutique расположен в самом центре графства Слайго, в нескольких минутах езды от знакомых зрителям мест, таких как пляж Стрида, улица Тилинг, церковь Сент-Джон и паб Killoran’s. Этот отель в традиционном старинном стиле – отличный вариант для тех, кто хочет остановиться за городом и познакомиться с живописными местами Слайго.

Сеул (Южная Корея)

Новый корейский драматический сериал “Уведомление о любви”, основанный на популярном вебтуне (цифровом комиксе), уже имеет внушительную аудиторию фанатов, которые с нетерпением ждут выхода нового сезона. Действие разворачивается в параллельной вселенной, где людям доступно приложение, оповещающее владельца о симпатии к нему другого человека. Как и во многих современных корейских шоу, основным местом действия является Сеул. Благодаря сериалу, корейская столица стала узнаваемым направлением для путешествий среди зрителей со всего мира, мечтающих увидеть завораживающую панораму города с характерными башнями небоскребов. Если вы хотите на собственном опыте убедиться, что Сеул является превосходной съемочной площадкой, вы точно не разочаруетесь: в этом городе есть, на что посмотреть.

Где остановиться: отель Hotel28 Myeongdong – идеальный выбор для любого киномана, ведь на каждом этаже здесь установлены произведения искусства, вдохновленные различными фильмами. К услугам гостей этого роскошного бутик-отеля предложены стильные и удобные номера, а само здание находится в центре района Мёндон – популярного места для шопинга и знакомства с молодежной культурой.