Исследование: противозачаточные таблетки притупляют реакцию на стресс в юности

31.07.2020, 19:42, Разное



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В своей статье исследователи упоминают, что до настоящего момента было неизвестно, как влияет прием оральных контрацептивов на мозг, особенно на эмоциональную память во время пубертата и ранней юности.

С помощью теста социального стресса Трира и магнитно-резонансной томографии (МРТ) исследователи проанализировали различия в структуре и активности мозга, а также в реакции на стресс у женщин, начавших принимать оральные контрацептивы в юности, во взрослом возрасте и тех, кто никогда не пользовался этим способом контрацепции. Результаты показали, что прием противозачаточных таблеток в период полового созревания и ранней юности притупляет реакцию на стресс и повышает активацию префронтальной коры мозга в ходе обработки отрицательных стимулов рабочей памятью, например, изображений автомобильных аварий.

«Женщины, которые начали принимать оральные контрацептивы в период полового созревания или в подростковом возрасте, также испытывают различную активность мозга во время обработки нейтральных изображений в рабочей памяти по сравнению с женщинами, которые начали их использовать в более зрелом возрасте», – говорит главный автор исследования, профессор Научно-исследовательского института мозга Оттавы Нафисса Исмаил (Nafissa Ismail).

Исследователи отмечают, что оральные контрацептивы в раннем возрасте очевидно вызывают изменения в структуре и функционировании мозга и реакции на стресс. Это может объяснить, в частности, причину перепадов настроения и возникновения депрессии на фоне приема противозачаточный таблеток у некоторых женщин.

«У нас нет цели отговаривать женщин от приема оральных контрацептивов. Мы просто хотим проинформировать их, чтобы дать возможность принять более обоснованное решение. Предстоит еще много работы для того, чтобы получить всю информации о влиянии оральных контрацептивов на здоровье женщин», – подчеркнула Исмаил.