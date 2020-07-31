Назван ранний признак угрозы сердечного приступа

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31.07.2020, 19:30, Новости дня

Британские врачи выявили связь между онемением рук и болезнью сердца, сообщило издание Express.

В статье указывается, что нарушение кровотока вызывает ощущение покалывания в конечностях. Причиной такого явления может быть повышенный уровень холестерина, который вызывает атеросклероз, передает РИА «Новости».

При заболевании на стенках сосудов скапливаются холестериновые бляшки, которые препятствуют кровоснабжению. На поздних стадиях болезнь может стать причиной приступа и других проблем с сердцем.

Для профилактики врачи рекомендуют придерживаться средиземноморской диеты, которая заключается в ограниченном потреблении мяса, а вот свежие овощи и фрукты в ней составляют значительную долю дневного рациона.

Ранее ученые из Австралии представили препарат для предотвращения инсульта и сердечного приступа.





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