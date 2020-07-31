Женщине после насморка отрезали распухший в три раза нос

31.07.2020, 19:23, Разное

Жительница Великобритании Джулия Дэви лишилась носа после долгой борьбы с насморком. Орган распух и увеличился в три раза.

Насморк не проходил в течение двух недель, после чего женщина обратилась к врачам. Медики сначала решили, что всему виной стал полип – небольшая доброкачественная опухоль. Его вырезали, однако в ходе экспертизы выяснилось, что опухоль была раковой. Тогда врачи удалили женщине носовую перегородку, но это не помогло. В результате Джулии пришлось лишиться носа целиком, чтобы победить болезнь.