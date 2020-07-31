“Хулиганим”: Любовь Толкалина продемонстрировала подписчикам прикрытый лишь ракушками бюст

31.07.2020, 19:17, Разное

Популярная актриса Любовь Толкалина разместила на своей странице в Instagram фотоколлаж из трех снимков, на которых продемонстрировала полуобнаженный бюст, прикрытый лишь морскими ракушками. Публикация знаменитости вызвала массу восторженных отзывов от подписчиков.

На фоне мирового распространения коронавируса многие отечественные селебрити предпочитают проводить свои морские вояжи на отечественные курорты, отказавшись от заграничных поездок. Не стала исключением и Любовь Толкалина, которая в сопровождении одной из подруг решила посетить Южный берег Крыма. Примечательно, что лишь недавно артистка пояснила в Сети о расставании со своим спутником из Великобритании. Причиной стала все та же пандемия, надолго разлучившая возлюбленных, и заставившая их таким образом несколько по другому взглянуть на свои чувства. Впрочем, очевидно, что телезвезда старается держать себя в руках и не забывать демонстрировать подписчикам свои прелести. В частности, на днях 42-летняя Толкалина опубликовала в своем микроблоге серию из трех фотоснимков, позволивших посетителям страницы лицезреть свое тело без одежды. При этом обнаженную грудь она прикрыла лишь большими ракушками.

В аннотации, которой красавица сопроводила фото, она решила похвастаться таким импровизированным “купальником”, а также пояснила о том, что её любимой сказкой является “Русалочка”. “Мы забрались в камушки на Царской тропе между Гаспрой и Ливадией и хулиганим”, – добавила актриса. В завершение она попросила подписчиков признаться, кто из них хорошо знает упомянутый ей маршрут.



Стоит отметить, что эффектные фотоснимки лишили фолловеров желания признаваться в знании маршрута, спровоцировав немалое количество хвалебных отзывов. “Как всё гармонично выглядит!”, “Какая вы красивая!”, “Мужчинки с ума сойдут!” – такими эмоциональными тирадами наградили публикацию подписчики. К слову, одна из поклонниц призвала любимицу “хулиганить” и дальше. За считанные часы пост артистки набрал более 30 тысяч “лайков”.