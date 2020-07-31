Евро вырос до 88 рублей

31.07.2020, 19:16, Новости дня

Курс евро в ходе торгов на Московской бирже в пятницу, 31 июля, вырос на 1,56% по отношению к рублю и достиг отметки в 88 рублей. В последний раз курс евро находился на этом уровне 30 марта 2020 года.

К 19.13 мск евро замедлил рост до 1,13% и торговался на уровне 87,63 рубля. В то же время курс доллара рос на 1,6% – до 74,34 рубля, передает ТАСС.

Стоимость фьючерса нефти марки Brent с поставкой в октябре 2020 г. на бирже ICE в Лондоне снижается на 0,49%, до 43,04 доллара за баррель. Нефть сорта WTI торгуется на уровне 39,76 доллара за баррель (-0,4%).

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ на выходные и понедельник, вырос на 1,036 рубля – до 87,2889 рубля, курс доллара увеличился на 6,28 копейки – до 73,4261 рубля.