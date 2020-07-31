Ольга Дроздова не поверила в уход Гармаша из «Современника»
31.07.2020, 19:08, Новости дня
Актриса «Современника» Ольга Дроздова назвала фейком сообщения об уходе из театра актера Сергея Гармаша.
«Это удивительно как минимум. Я думаю, что это фейк. Сергей Леонидович не может уйти из театра «Современник». Не верьте», – сообщила «Ридусу» артистка.
Напомним, Гармаш покинул театр «Современник», в котором служил с 1984 года. Представитель актера Олег Будрин сообщил, что уход Гармаша связан с новой политикой театра, а также небрежным отношением к истории театра и артистам.
Другой актер «Современника», сын артиста Михаила Ефремова Никита Ефремов, также комментировал эту ситуацию.
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