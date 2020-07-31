КИУ назвал главных прогульщиков Верховной Рады в июле

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31.07.2020, 19:05, Новости дня

В июле самые низкие показатели посещения заседаний Верховной Рады у народных депутатов от группы “За майбутнє” (59%) и “Оппозиционной платформы – За жизнь” (57%). Об этом 13 июля в Facebook сообщает Комитет избирателей Украины.

Также низкие показатели посещаемости парламента – у нардепов от “Батьківщини” (в среднем на заседаниях присутствовали 66% депутатов этой фракции) и “Голоса” (63%).

Высокие показатели посещения Верховной Рады в июле зафиксированы у народных депутатов от “Слуги Народа” (73%), “Европейской солидарности” и группы “Довіра” – по 72%.

По данным КИУ, в среднем в июле на заседаниях парламента было зарегистрировано 293 народных депутата.

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Posted by КОМІТЕТ ВИБОРЦІВ УКРАЇНИ on Reede, 31. juuli 2020

В Украине с марта действует карантин из-за коронавирусной инфекции. В этот период нардепы работали в комитетах и фракциях. Пленарные заседания были отменены, они собирались только на внеочередные. После смягчения карантина Верховная Рада продолжила периодически проводить внеочередные заседания.

17 июля Верховная Рада ушла на каникулы до сентября.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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