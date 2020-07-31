Белоруссия заявила об усилении Россией контроля на границе

31.07.2020, 18:53, Новости дня

Посольство Белоруссии в Москве сообщило, что получило от российской стороны информацию об усилении контроля пересечения границы вместе с заверениями об отсутствии в этом решении политической подоплеки.

«В связи с изменившимся сегодня порядком пересечения белорусско-российской границы посольством оперативно проведены консультации с руководством погранкомитета по Смоленской области, министерством иностранных дел и ФСБ России», – говорится в сообщении на сайте дипмиссии.

«По полученной информации, российской стороной сегодня (в пятницу, 31 июля, – прим. ВЗГЛЯД) действительно был усилен контроль пересечения границы по персонифицированному учету граждан как России, так и Беларуси в целях контроля соответствующих категорий въезжающих и выезжающих граждан в рамках распоряжений штаба правительства РФ по борьбе с коронавирусом», – информирует белорусская сторона.

Там отметили, что РФ объяснила свои действия увеличением пассажиропотока, «который вырос почти в два раза из-за расширения перечня льготных категорий граждан, в отношении которых распоряжениями правительства РФ отменены ограничения на пересечение границы».

«По заверениям российской стороны, ситуация вызвана организационно-техническими мерами и не имеет политической подоплеки. В настоящее время российская сторона предпринимает меры для увеличения пропускной способности пограничных переходов и выправления ситуации», – говорится в сообщении.

Ранее министерство иностранных дел Белоруссии направило РФ ноту с просьбой внести ясность в ситуацию, сложившуюся на границе двух государств.

В пятницу на трассе Е-30/М-1 на российско-белорусской границе образовались очереди из легковых и грузовых автомобилей. Очевидцы говорят о восстановлении полноценного пограничного режима.

30 июля пограничники Белоруссии усилили оперативное прикрытие границы и пограничный режим. Такая мера была принята после того, как в республике задержали 33 россиян, 32 человека из которых, как утверждается, являются бойцами частной военной компании Вагнера. Белорусская сторона подозревает, что они якобы планировали дестабилизировать обстановку в республике. Задержанные начали давать показания, возбуждено дело о подготовке терактов.

Кроме того, Минск заявил о подготовке в РФ «еще двух группировок», чтобы «делать революцию» в Белоруссии.

Москва потребовала «незамедлительно обеспечить доступ консульских сотрудников к российским гражданам», а также «прекратить нагнетание ненужных, особенно в период президентских выборов, негативных эмоций». В ведомстве подчеркивали, что события, связанные с задержанием россиян, трактуются белорусской стороной «одиозно».