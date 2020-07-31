 

В США извинились за выставку африканца в обезьяннике

31.07.2020, 18:48, Новости дня

Общество охраны дикой природы, в управлении которого находится зоопарк Бронкса, извинилось за выставление молодого африканца на обзор в обезьяннике в 1906 году.

«Мы приносим свои извинения за обращение с молодым жителем центральной Африки, представителем народа мбути из нынешней Демократической республики Конго и осуждаем это», – передает РИА «Новости» сообщение организации.

Как отмечается в заявлении, в 1906 году представители зоопарка во главе с директором Уильямом Хорнадеем поместили молодого африканца по имени Ота Бенга на обзор в обезьяннике. Через несколько дней после этого, когда темнокожие священники выразили свое возмущение этим «позорным инцидентом», молодого человека направили в приют. Десять лет спустя, как отмечает организация, «лишенный человеческих качеств, неспособный вернуться домой, Ота Бенга трагически покончил с собой».

В 2012 году, как сообщала газета New York Times, обезьянник, в котором выставлялся африканец, был закрыт. Описывая эпизод с Бенга, газета пишет, что «публике очень нравился «новый экспонат» зоопарка в 1906 году», «мало кто высказывал возражения против того, чтобы наблюдать за человеком в клетке с обезьянами в качестве компаньона». Газета подчеркивает, что этот эпизод «продолжает оставаться прекрасной иллюстрацией расизма, охватившего Нью-Йорк в то время».

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как протесты чернокожих заставляют западный мир переоценивать свое прошлое. 





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.07 / Водонаева призналась в бесплодии

25.07 / Президент Бразилии, который болел COVID-19, сообщил об отрицательном тесте на коронавирус

29.07 / Спецагент НАБУ Шевченко: Burisma будет конфискована и перейдет под контроль государства, цель стоит именно такая

12.07 / В Харькове мэрия разрешила возобновить работу кинотеатров

15.07 / Компания Kia начала производить в РФ новую модель K5

20.07 / В РФ провели более 25 млн тестов на коронавирус

27.07 / Московская биржа открылась ростом

16.07 / Медведев назвал «борзостью» угрозы новых санкций США против «Северного потока – 2»

13.07 / Вывозной рейс с россиянами вылетел из Нью-Йорка в Москву

27.06 / Ущерб от наводнения в Черновицкой области оценили в 1 млрд грн

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска