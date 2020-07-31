Мнение: О неприятной и страшной правде про удалённую работу

31.07.2020, 18:45, Разное

Увидел где-то в ленте пост с раскладами по выгодам от удалённой работы. Все в деньгах, но не только. Некий человек там хвастался, мол, столько-то сэкономил на транспорте, столько-то – на офисных ланчах, столько-то – на химчистке, стирке, глажке деловых костюмах и т.д. Плюс #экономия времени на дороге туда-сюда, на трёпе в курилках, на ненужных совещаниях, etc, etc.

Конечно же – дамы не дадут соврать – плюсы наблюдаются не только на часах, но и на весах. Почти все перешедшие на удалёнку с удивлением отмечают прибавление килограммов и талии. Но не это самое неприятное.

С кем ни поговорил за эту самоизоляцию из десятков своих знакомых, у всех одна и та же беда. Работать из дома приходится намного больше, чем из офиса. И по времени, и по усилиям. Причём дело совсем не в низкой самодисциплине, как может показаться. Скажем, на удалёнке самые обычные коммуникации с коллегами, которые в офисе занимали считанные минуты, вдруг стали отнимать часы. Телеконференции в Zoom’e начали длиться дольше, чем обычные совещания в переговорных. А решение любой технической проблемы превратилось в сложный квест со службой техподдержки, порой на весь день.

Это всё чисто рабочие моменты, безотносительно помех со стороны чад и домочадцев. Из-за них, как жалуются очень многие, «рабочий» день дома начал длиться по 10-12-14 и даже по 16 часов в сутки. Отчего домашние, мягко говоря не в восторге.

Но страшнее даже не это.

Ещё более недовольны удалённой работой своих подчинённых… их руководители. И чем выше ранг, тем сильнее недовольство. За примерами ходить далеко не надо. На днях глава #Сбербанк­а Герман Греф раскритиковал результативность работы финансовой организации во время эпидемии #коронавирус­а. По словам источников Bloomberg, на встрече с менеджментом в конце июня он назвал удалённую работу менее эффективной для большинства сотрудников. Причём, по моим личным данным, критика была озвучена в выражениях, весьма далёких от парламентской лексики. В связи с этим руководители подразделений госбанка стали активнее возвращать подчинённых на рабочие места.

Доля сотрудников в офисах крупнейшего банка страны к прошлой неделе выросла до более 70%, хотя к середине июля она составляла 50%, а в мае – около трети. Об этом сообщила пресс-служба Сбербанка. Неофициально говорится о том, что на уровне больших структурных подразделений введён негласный запрет на удалённую работу, кроме случаев подозрения на CoVID-19 или обязательного карантина.

То есть, все издержки, связанные с возвращением работников в офисные помещения – с новой рассадкой, с регулярным тестированием, со снабжением СИЗ – и все риски из-за возможной вспышки CoVID-19 представляются руководителям Сбербанка меньшим злом в сравнении с финансовыми потерями от снижения эффективности сотрудников. А ведь это банк, считающийся одним из самых продвинутых и технологичных в России!

Морализаторство на тему, что в Сбербанке совсем не ценят жизнь и #здоровье своих сотрудников, а фокусируются только на КПЭ, можно отставить в сторону. Поговорку ничего личного, это бизнес российские топы цитируют с особым удовольствием. И вера в ленивых подчинённых впитана ими с молоком матери. Хотя на самом деле 90% «проблем» Сбербанка на удалёнке объясняются слабой подготовкой как раз на уровне технологических процессов, регламентов, процедур. В IT-инфраструктуре, в информационной безопасности, в правилах горизонтальных и вертикальных коммуникаций на дистанции (точнее, в их отсутствии). То есть, во всём том, что входит в сферу ответственности высоких руководителей. Но им, естественно, проще увидеть соломинку в очах подчинённых, чем разглядеть бревно – собственную неэффективность…

А у вас как сложилось на удалёнке? Чего стало больше? Чего меньше? Сколько сэкономили, сколько прибавили?

Можете не только про себя, но и про близких ответить…