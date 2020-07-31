Мнение: Целевой налог на спиртное и табак, алкозамки и шайка велосипедистов

31.07.2020, 18:44, Разное

1. В России недавно решили ввести повышенный налог на богатых и направлять эти деньги на лечение детей, больных редкими болезнями. А вот ещё одна необычная идея – ввести целевой налог на алкоголь и табак, а все вырученные средства отдавать Минздраву:

https://russian.rt.com/russia/news/767021-sbor-prodazha-alkogol-tabak

Член Общественной палаты России, глава федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев предложил взимать с прибыли от продаж алкоголя и табака дополнительный сбор на развитие здравоохранения. Копия письма на имя премьер-министра Михаила Мишустина есть в распоряжении RT.

Хамзаев предлагает взимать сбор в размере 30% с прибыли после уплаты всех необходимых налогов.

В своём обращении он отметил, что предприятия розничной торговли и общепита получают крупные доходы от реализации алкогольной и табачной продукции, при этом вся социальная нагрузка от злоупотребления этими продуктами ложится на государство.

По оценкам «Трезвой России», общие экономические потери, которые возникают из-за злоупотребления алкоголем и табаком, составляют до 5% ВВП, подчеркнул общественник.

2. Ещё одна высокотехнологичная инициатива от Минпромторга:

https://www.gazeta.ru/auto/2020/07/29_a_13169119.shtml

Минпромторг планирует ввести в России алкозамки — соответствующую концепцию ведомство намерено разработать до конца 2020 года. Устройства смогут блокировать зажигание автомобиля, если в выдохе водителя будет выявлено спиртное. Для приборов могут разработать спецстандарт и обязать шоферов регулярно проверять их.

На мой взгляд, идея не очень: минусы не окупают плюсы. Куда как более эффективным мне представляется вот это изобретение одного из моих читателей:

https://habr.com/ru/post/422637/

И таким устройством может стать обыкновенный «домашний» сейф, замок которого управляется с помощью таймера обратного отсчета.

Как это работает:

— такой сейф пользователь устанавливает у себя дома (или в любом нужном ему месте);

в него сам пользователь (или заинтересованные в безопасности окружающие его люди: жена, дети, более трезвомыслящие друзья), будучи трезвым и предвидя ситуацию наступления опьянения (например пришел домой усталый, захотел выпить и отдохнуть; намечается вечеринка) складывает те вещи, которые в случае использования их в состоянии опьянения могут привести к нанесению ущерба, например: ключи от автомашины, кредитные карты, деньги, ключи от сейфа с оружием и т. д.;

— далее он задает на таймере замка интервал времени, который соответствует его представлению о длительности его нахождения в состоянии опьянения (например на 10 часов, до 7 утра, когда надо на работу);

— запирает сейф и производит включение обратного отсчета (на период его работы можно выключить питание, таймер оборудован автономным);

в течении заданного им периода времени сейф нельзя будет открыть штатными средствами (но в него можно положить забытые «опасные» вещи, если использовать конструкцию т.н. депозитного сейфа).

Я накопил большой опыт по борьбе со своими собственными вредными привычками. Могу заявить со всей ответственностью: такие сейфы будут весьма эффективны. Более того: многие домохозяйства захотят поставить такого рода таймер ещё и на холодильники.

3. Посмотрите — среди бела дня шайка велосипедистов угоняет автомобиль у 82-летнего пенсионера! А некоторые блогеры ещё предлагают поощрять велосипедизм в России, делать велодорожки в наших городах!

https://www.youtube.com/watch?v=9a9pvKpgrXY