 

ВЦИОМ зафиксировал рост рейтинга Госдумы

31.07.2020, 18:43, Разное

Специалисты центра опубликовали результаты опроса о деятельности государственных институтов. В частности, социологи просили граждан оценить работу Государственной думы.

Оказалось, что летом рейтинг одобрения деятельности нижней палаты парламента стабильно растет. Так, в июне он составлял 36,2%, а в июле вырос более чем на четыре процентных пункта – до 40,8%.

Рост доверия к депутатскому корпусу – показатель работы парламентариев в весеннюю сессию. Серьезные коррективы в деятельность законодателей внесла эпидемия коронавируса. На первый план вышла поддержка граждан и отраслей бизнеса, наиболее пострадавших от пандемии.

Парламентарии оперативно обеспечили законодательную реализацию президентских инициатив. Были приняты меры по адресной поддержке семей с детьми, оказавшихся в непростой ситуации, увеличено минимальное пособие по уходу за ребенком для неработающих граждан, а медиков освободили от налога на доходы физических лиц.

Кроме того, парламентарии приняли инициативу, позволяющую предприятиям брать кредиты на выплату заработной платы работникам, организации получили возможность уменьшить размер налогооблагаемой прибыли на сумму произведенных затрат. Также были защищены права арендаторов из числа предприятий малого и среднего бизнеса, принят законопроект о поддержке отечественной туристической отрасли и многое другое.

Для того, чтобы максимально оперативно принять решения о поддержке граждан и бизнеса, депутаты в разгар эпидемии коронавируса отказались от отпусков. В целом, по словам спикера нижней палаты Вячеслава Володина, парламентарии приняли 32 закона, направленных на решение этих задач.

Несмотря на большое количество законов по поддержке граждан и бизнеса, парламентарии продолжали разбор законодательных завалов – нормативно-правовых актов, доставшихся седьмой Думе “в наследство” от прошлых созывов, то есть с 1993 года. На сегодняшний день осталось рассмотреть 30 документов.

Напомним, что 22 июля Госдума завершила весеннюю сессию – 2020. В заключительный день депутаты выслушали отчет премьер-министра Михаила Мишустина о работе правительства. Осенняя сессия начнется в сентябре.





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