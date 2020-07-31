Бейонсе выпустила новый клип в рамках релиза пластинки Black is King: 8 ярких нарядов и один ” с приветом”

31.07.2020, 18:35, Разное

Этим летом можно оценить не только новый альбом Тейлор Свифт, но и очередное творение королевы Би. Новая пластинка Бейонсе Боулз под названием Black is King (“Черный — король”) уже доступна для прослушивания. А также — для просмотра, ведь певица в очередной раз создала аудиовизуальный контент. В число треков с нового альбома вошли песни Ноулз к картине “Король Лев”, а также ее коллаборации с известными артистами. Таким же сотворчеством стала и песня Already, которую Бейонсе исполняет вместе с артистом из Ганы Shatta Wale, а также ямайско-американским трио Major Lazer. Но примечательна не только сама композиция, но и снятый для нее видео-ряд, за который отвечала сама Бейонсе и фотограф Пьер Дебушер. А также — многочисленные наряды исполнительницы, которые она меняет на видео 7 раз.

Бейонсе в костюме Marine Serre в клипе Already

За образы Бейонсе для Already отвечала темнокожий дизайнер Зерина Акерс. Какие-то из нарядов создала выпускница Лондонского колледжа моды Симон Хартман. Какие-то — африканские дизайнеры, которым в этом клипе отдается прерогатива. К примеру, черно-белый костюм Loza Maleombo в полоску, в котором певица танцует в одном из эпизодов.

В костюме Loza Maleombo

Есть, на кадрах из видео и узнаваемые бренды — к примеру, кастомизированное платье Burberry с принтом в виде “коровьих” пятен. Один из “луков” певицы и вовсе создает иллюзию голого тела: на Ноулз надет телесный купальник, ее тело украшают бирюзовые полосы, а запястья — браслеты бренда и серьги L’Enchanteur.

В костюме Burberry В украшениях L’Enchanteur

Не обошла Бейонсе вниманием не только африканских дизайнеров, но и проблемы, с которым сталкивается темнокожее движение в принципе. Речь, конечно же, о протестах Black Lives Matter, серия которых до сих пор проходит в Америке. Достаточно сказать, что стилистка этого клипа Зерина Аркес основала проект Black Owned Businesses, который призван развивать бренды темнокожих предпринимателей.

Еще одним ярким приветом от Бейонсе стал наряд, который появился не в клипе, а уже в промо-фото ко всему альбому Black is King, которое появилось сегодня. На снимке она одета в костюм пре-коллекции Burberry A20, полностью покрытый принтами и граффити в виде подписей и рисунков. Впоследствии оказалось, что эти “каракули” были взяты с цокольного этажа магазина бренда на лондонской улице Бонд Стрит. Во время ремонта здания идейный вдохновитель Burberry и другие дизайнеры оставили на этой стене свои подписи. Альбом Black is King можно прослушать — и посмотреть — уже сегодня. А также — посмотреть и другие клипы Бейонсе с не менее яркими нарядами.

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Публикация от Very Tisci (@verytisci)31 Июл 2020 в 3:29 PDT