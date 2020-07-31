 

Ремонт автомобилей в России может подорожать в разы

31.07.2020, 18:23, Разное

Ремонт автомобилей в России может подорожать в несколько раз в результате изменений в техническом регламенте Таможенного союза ЕАЭС о безопасности транспортных средств. Среди планируемых поправок – запрет на использование подержанных запчастей.

Однако запрет коснется не всех деталей. Под него попадут подушки безопасности, запчасти для тормозной системы, глушители, ремни безопасности и другие комплектующие. Автомобилисты переживают, что в результате им придется покупать новые детали, которые на порядок дороже бывших в употреблении.





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