Личное: Очень рос ресурс

31.07.2020, 18:20, Разное

Про женскую сервис-зону письмо.

Давайте посмотрим как сливается фигура. Хотя у автора с самого начала вместо фигуры своей было смутное пятно. Но она брала в кредит у короны и все сливала.

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Добрый день, уважаемая Эволюция. Может быть у вас будет возможность прочитать письмо и разобрать.

Знаю, что шагов у меня нет.

Прошу вашего совета, как себя собрать в кучу.

(Нет никаких иных советов в этом случае, кроме как отлепиться от чужой фигуры, которую вы решили сделать своей, присвоив, и начать заниматься ресурсами собственными)

Познакомились с С. на СЗ. Разница в возрасте -18 лет. Мне 33, ему будет 51.

У меня есть сын, ему 7 лет. Я 6-й год в разводе. работаю в крупной американской компании, есть доп. заработок. Прописана в Москве, но свою квартиру пока не купила, снимаю. У сына есть няня, она с ним, пока я на работе.

У него 4-ро детей от двух разных жён, трижды был женат. Семья живет в Америке ( 3-е детей и бывшая жена).

Младшей дочке 2 года. Они разошлись с ее мамой пару месяцев назад, женаты не были, а вместе -4 года.

По соц статусу и доходам- он гораздо выше меня. Все есть, и дом большой, и Мерседес, квартира в Москве.

На втором свидании поехала к нему домой, так как пандемия и идти некуда.

Был вечер с роллами и вином. Он пил виски, и на мой взгляд выпил очень прилично.

Когда легли спать, целовались, но секса не было-не стоял. Тогда- то он и сказал, что есть проблемы. Таблетки пить не будет.

(Она оправдывается, что из-за пандемии пришла к нему домой сразу. Но оставаться на ночь пандемия ее не склоняла. Зато его соц статус и доходы – да)

Провела у него выходные, приезжало много друзей, все дни напролёт. Одни приезжали-другие уезжали. Со всеми знакомил, представлял. В основном статусные люди, с бизнесами, взрослые как он.

Потом уехала домой. Прошла неделя. Не виделись, все время созванивались. Много сообщений от него.

На след выходные мой сын уехал на месяц к бабушке, а я на выходные-к нему.

Он взял дочку, в первый раз за долгое время.

Я помогала с ней все выходные, ребёнок -просто чудо, влюбилась в неё. Покупала, что ей нужно, обувь, бутылочку, игрушки.

В воскресенье уехала домой. Он поругался с бывшей, и не вернул ребёнка маме. Попросил свою старенькую маму с ней сидеть. Она не выдержала и дня, и они поругались. Вечером в понедельник позвонил мне и попросил приехать, помочь с ребёнком на недельку. Я радостно побежала…

У меня удаленка, но работы много. У него не было перерыва, все время ездил в офис.

Приехала и началась наша совместная жизнь. Пили алко почти каждый день, я вино, он -виски. Вечером звонил с работы и просил что-то приготовить, и мог на обед заехать. Я с девочкой была, гуляла, кормила, мыла, укладывала спать, и работала в перерывах.

Так прошли 10 дней. Он очень вспыльчивый, качели в настроении. Может на пустом месте начать орать, матом тоже. Я подстраивалась, иногда огрызалась. Чаще оленьим глазами смотрела и пугалась. Но не уходила, извинялась.

В доме строго все на своих местах, все чисто должно быть. Но сам убирает, моет, очень хозяйственный. От меня такие же требования, я на все согласна была. Секса не было. Прилипла к нему конкретно.

Потом я все-таки смогла отлепиться и уехала на 2 дня. Опять звать начал, приехала, привезла 6 картин в дом ( он хотел и просил, стены пустые). Просто привезла в дар, от знакомой.

Опять прожила неделю.

Предлагал денег вернуть, за покупки, такси. Не брала и всегда говорила, что по карте уже вызвала.

(Она работает бесплатной няней его дочки, хочет вместо зарплаты его любовь и секс. Но это очень высокая цена. Он такое ей дать не может. Понимаете, чем щедрость отличается вот от такого? Понимаете, почему щедрость растит фигуру человека, а слив уменьшает?)

В один из таких разов, после рабочих дней к нему приехала ( он сам приглашал), а там друг, они пьют сидят. Сильно очень напились. И он начал мне показывать своих женщин на телефоне. Все красивые, блондинки. Со мной один типаж.

(Она считает себя красивой блондинкой. А он нет. Не будь у нее короны, она видела бы, что он смотрит на нее с жалостью)

А как спать пошли, я розовую зубную щётку в ванне увидела. В шоке была. Оказалось, что женщина там ночевала, но он не сознался. И щетку ночью спрятал.

(Она надела на него колпачок импотента. Считает, что он хотел бы ее, но не может. А он ее не хочет, в отличие от других женщин, соглашается общаться с ней, поскольку ему нужна помощь с дочкой)

Говорил, что я и дочка-его якоря, держим от хорошей жизни. Что он поедет отдыхать на месяцок, от нас и всех. Говорил, что многие были бы согласны с ним жить и о дочке заботиться. Хвалился, ни с чего начинал такие темы…

(Ну как ни с чего? Он видел ее щипцы, которыми она вытягивала его благодарность и любовь, и огрызался. Говорил, что и другие желающие есть с ним жить. И еще, что не будь якоря-дочки, ему и якорь-автор не сдалась бы, а была бы у него хорошая жизнь на свободе)

С сайтов знакомств постоянно приходили сообщения. При друзьях то говорил, что я его близкая. То о том, что с сайтов не удалится. Предлагал встречаться с другими мужчинами, быть свободной, но без секса.

(Он ей предлагал искать кого-то серьезного, в заботе о ней. Чтобы она спала со всеми подряд и таскала заразу ему в дом он не хотел. Чтобы нашла кого-то и вышла бы замуж – да)

Я не знала как на это реагировать. Штормило его, и пил много.

Я сказала что на могу так, ревную к перепискам и женщинам. Друзья тоже часто его женщин обсуждали, прямо при мне. Говорили, что я лучше других, но мне так неприятно это было…

В итоге сказала, что такой формат мне не подходит. Как-будто он мне что-то предлагал….

Секса у нас так и не было, только я ему удовольствие доставляла.

(Она думала, что доставляет ему удовольствие, а он считал, что это нужно ей и для нее кайф. Самому ему вряд ли было от нее что-то нужно в этом плане)

В итоге уезжала, он спросил, приеду ли ещё. Ответила, что больше не вернусь.

А он не звонил и не писал. Сама написала, и узнала, что в Сочи уехал. Фотки прислал. А я провалилась в ад. И фантазии у меня начались, что у нас ещё все будет.

(Решила подогреть динамику и нагрела самые большие свои щипцы. Ждала, что он соскучится и позовет. А ему хоть и была нелишней ее помощь с дочкой, так она уже опротивела, что он был рад)

Потом ещё с днём Рождения дочери поздравляла. Он опять фото присылает с ней, говорит, что опять в Сочи уедет. Ну чтобы я уже отстала от него. Я и не писала больше.

(Не смотря на то, что она старалась вкладываться, покупать вещи и еду в дом, оказывать бесплатные услуги няни и домработницы, он все равно мечтал избавиться от нее. Вот это итог слива. Фигура уменьшается до нуля и становится отрицательной. И не только для другого человека. В вашем поле ваша фигура такая же, пока вы не прекратите сливаться)

У меня в этих отношениях очень рос ресурс, я видела с каким мужчиной жизнь свела и очень хотелось соответствовать тому уровню.

(Хлеборезку называет ресурсом)

Как отцепиться? Знаю, что не нужна ему, но скучаю по нему. Мне кажется, что он ещё объявится, как грустно ему станет.

Как не побежать к нему на любые предложения и вообще вот так не быть готовой соглашаться на все с другими мужчинами?

(Не знаю, автор, где взять самоуважение, если его нет. Может быть все дело в детстве? Или как там одноклеточные говорят?)

С уважением, спасибо, что дочитали.