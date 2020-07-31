Испытания военных США могут навредить морским млекопитающим

31.07.2020, 18:17, Разное

Испытания военно-морских сил США могут навредить млекопитающим у берегов штата Вашингтон. По оценке аналитиков, взрывы и массовая отработка военных манёвров приведёт к нарушению привычного поведения китов и тюленей в этом регионе.

Прежде всего с активной критикой выступает губернатор Вашингтона Джей Инсли. Его позицию поддерживают и другие чиновники, которые считаю военные учения крайне нежелательными в этом регионе. Под угрозой оказываются не только горбатые и серые киты, но также тюлени и находящиеся на грани вымирания косатки. В военных структурах заверили, что приняты все необходимые меры для минимизации рисков, но, уверены эксперты, этого недостаточно. В частности, из-за испытаний нового вооружения в акватории штата Вашингтон существует высокая вероятность смертельного исхода среди морской фауны.

Военные США отметили, что им известно о риске и они принимают все меры по сохранению естественной среды обитания косаток. Несмотря на это, чиновники продолжают критику предстоящих семилетних учений, так как экспертами из ВМС США не учтены другие обитатели прибрежного региона, которые могут столкнутся с затруднениями при охоте и размножении и, как следствие, их популяция окажется в зоне риска.