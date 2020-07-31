Путин подписал закон о признании экстремизмом отчуждение территорий России

31.07.2020, 18:16, Новости дня

Президент Владимир Путин подписал поправку к закону «О противодействии экстремистской деятельности» о приравнивании отчуждения территорий РФ к экстремизму.

Документ уточняет, что экстремизмом признается не только нарушение территориальной целостности страны, но и отчуждение части ее территории, передает ТАСС.

При этом под экстремизм не попадают делимитация, демаркация, редемаркация государственной границы РФ с сопредельными государствами.

Напомним, 22 июля Госдума окончательно приняла закон, в котором уточняется понятие «экстремизм» – указывается, что к нему относится и нарушение территориальной целостности России, в том числе отчуждение части территории страны (за исключением работ по определению границ с сопредельными государствами).

Авторы инициативы – депутат Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас – также внесли в Госдуму пакет аналогичных поправок в КоАП, УК и УПК, в которых конкретизируется наказание за призывы и действия по отчуждению территорий.