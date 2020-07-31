Личное: Ответ Анны

31.07.2020, 17:55, Разное

Анна Хилькевич — козявочка из сериала Универ на ТНТ — счастливо замужем. Муж Артур — бизнесмен, но и Анна активно ведёт аккаунт в соцсети для эскортниц.

Мало того, что активна там, но и пилит фоточки. Вдруг, кто клюнет на отфотошопленный родивший живот?



Фото: Соцсети

Опубликовав последнюю фотографию, Анна нарвалась на критику мужа.

Что ж ты, такая-сякая, делаешь? Зачем выставила тело, которое принадлежит только мне?!

Вот вы, зайки мои ненаглядные, что бы вы сделали, как ответили, если бы муж вам предъявил ваши голые телеса в соцсети проституток?

Расплакались бы? Покаялись? Пообещали бы больше так никогда не делать?

Ну, и дуры — учитесь, как нужно мазаться! Она его ещё и виноватым оставила:

«Муж мне говорит: „Что у тебя за страсть к фото такого плана?“. Просто он не понимает, как непросто мне это дается. Про генетику можно говорить когда тебе 20. А вот когда уже за 30 перевалило и у тебя двое детей, тут нужно применять меры — спорт, питание, режим, уходы, секретики и лайфхаки».

То есть, ты — козёл чёрствый! — не понимаешь, что ли, что женщина тут до седьмого пота старается?! А ты не ценишь, всё на работе дрочишь, а результатами своих трудов мне и похвалиться нельзя?

Видишь, какая я у тебя трудолюбивая пчёла — не генетикой беру, а двумя детьми, диетами, питанием, спортом, уходом, лайфхакакми и секретиками! В общем, пока ты зарабатываешь мне денег, я тоже сильно тружусь.

Ну, а фотография — это я так перед девочками хвалюсь. С лучшими, конечно, целями и намерениями, чтобы им помочь!

Женский ум мало чем отличается от мужского. Ум курицы же изворотлив и очень хитёр.

Поймали тебя на горяченьком? Наври с три короба. Зачем голая ты на фотке, а фотка в Эскортограме? Это — мой труд, которого ты, козёл, почему-то не ценишь!

Учитесь. Молодец Анна, лети в с Кристинкой Асмус в Дубаи теперь.

Ну, а чо? Скажешь, что нужно поддержать подругу после развода с собакой.

А как вы думаете, зачем Анна пилит пупок в Эскортограме на самом деле?