Фигуристка Косторная ушла от Тутберидзе

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31.07.2020, 17:53, Новости дня

Чемпионка Европы 2020 года по фигурному катанию Алена Косторная ушла от тренера Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко. По словам Тутберидзе, Косторная выступила «целый список девочек нон грата», с которыми не желала тренироваться на одной площадке.

«Приходят к нам милые, добрые, с открытым взглядом, желающие добиться результатов, доказать себе и другим. Проходит время, мы продуктивно работаем и добиваемся порой колоссальных результатов. А дальше такое ощущение, что внешний мир влияет на наших милых и добрых. Появляются все новые и новые условия для продолжения совместной работы (как повышение платы за любовь)», – написала Тутберидзе в своем Instagram.

«Когда-то Юля (Липницкая) выдвинула требование не выходить на один лед с Женей (Медведевой). Мы постарались удовлетворить все условия – не помогло. Потом Женя отказалась кататься с Алиной (Загитовой). И вот сейчас от Алены [Косторной] мы получили целый список девочек нон грата. Вот на этом мы с ней и расстались», – добавила тренер.

В комментариях к посту Тутберидзе сообщила, что фигуристка уходит к Плющенко, с которым она договорилась еще в мае, но ее в известность не поставила.

В свою очередь генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках РФ (ФФККР) Александр Коган заявил, что переход Косторной к Плющенко на данный момент не оформлен.

«Естественно, нет. Если Алена решила перейти в другую группу, то никакие переходы еще не могли быть оформлены», – передает РИА «Новости» слова Когана.

Ранее Косторная заявляла, что Тутберидзе – «такой же человек, словно мама», а не «железная леди».

Косторная стала не первой фигуристкой, покинувшей тренера за последнее время.

Так, Евгения Медведева перестала работать с Тутберидзе с 2018 года. Она тренировалась у нее с 2007 года. Медведева сообщила, что перешла к канадскому тренеру Брайану Орсеру, поскольку после его тренировок она «полюбила катание».

В мае 2020 года 15-летняя Александра Трусова ушла от Тутберидзе к Плющенко.

Между тем в начале июля Тутберидзе была признана победительницей в номинации «Лучший тренер» премии Международного союза конькобежцев (ISU) Skating Awards.





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