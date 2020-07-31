 

Эксперты назвали самые продаваемые автомобильные бренды в России

31.07.2020, 17:53, Разное

Эксперты назвали самые продаваемые автомобильные бренды на территории РФ в период с января по июнь 2020 года. Самыми прибыльными стали легковые транспортные средства японского концерна Toyota.
Именно Toyota за первое полугодие в РФ смогла реализовать фирменных легковушек на 110,7 млрд рублей. На втором месте расположилась южнокорейская KIA с результатом очень близким к лидеру – 110,6 млрд рублей. Тройку неоспоримых лидеров замыкает отечественный производитель в лице LADA с результатом 87,6 млрд рублей выручки от продажи своих машин в РФ за шесть месяцев. При этом, именно у этого бренда самый большой объём продаж.

Четвёртое место досталось зарубежному Mercedes-Benz – 84,8 млрд рублей, а следом за ним идёт BMW. Этот концерн получил 84,1 млрд рублей прибыли за продажу своих фирменных транспортных средств в России. Аналитики отметили, что именно эта компания показала положительную динамику, так как у всех брендов из списка замечено снижение выручки.





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